Hotel renoveres for millionbeløb

HIRTSHALS: Håndværkere er i øjeblikket i gang med at renovere 30 værelser på Montra Skaga Hotel i Hirtshals.

Arbejdet er anden del af en tretrins raket, hvor der over to år skydes en investering af på mellem 8 og 10 millioner kroner for at hæve standarden i samtlige 108 værelser. I samme ombæring moderniseres hotellets store restaurant også.

De første 30 opgraderede værelser stod klar til at modtage gæster i juni måned.

- Tilfredsheden er helt i top over, at værelserne synes mere lyse og rummelige. Vi kan også tydeligt se, at fra de to værelsesfløje, hvor nye værelser er taget i brug, derfra kommer folk gående med smil på læben, mens det er noget andet med de andre værelsesfløje. Der er det op ad bakke, fortæller hoteldirektør Tom Boye.

Alle badeværelser renoveres fuldstændigt i alle 109 værelser.

Det var konklusioner på tilfredshedsanalyser sat i værk i starten af 2017, som har sat skub i renoveringen.

- De gennemgående svar var, på det menneskelige plan har hotellet levet op til forventninger, men vi erfarede, at hotellet på gæsterne virkede nedslidt og træt, forklarer Tom Boye.

Hotellets ledelse fortsætter med løbende tilfredsundersøgelser af gæsternes oplevelser af hotelophold i Skaga Hotel.

- Alle vores medarbejdere har været gennem et uddannelsesforløb. Og vi arbejder meget med at forbedre svage punkter, siger Tom Boye.

De opgraderede værelser er blevet mere lyse og rummelige, og hele inventaret er skifte ud til et moderne design

Værelserne blev sidst renoveret i 1999, men det er første gang i de godt 28 år hotellet har eksisteret, at også badeværelserne er inkluderet i renoveringen.

- De nye generationer af gæster stiller andre krav, og vi laver det her for at indfri kravene fra fremtidens gæster. Hvis et hotel virker nedslidt, så kommer de ikke tilbage, tilføjer han.

Det umiddelbare synsindtryk betyder en del for oplevelsen, og i restauranten betyder det blandt andet, at gamle indrammede malerier på væggene er skiftet ud med forstørrede fotos fra steder omkring Hirtshals.

Anden etape af renoveringen er snart overstået, og planen er at starte på sidste etape af værelserne i januar.

Renoveringen afsluttes i løbet af foråret 2018.