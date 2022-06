Hov, hvad laver en af de mest drevne komikere i en badeby, hvor det ellers skal handle om jazz?

TVERSTED:Uge 42 er for mange lig med ferie - og er man vild med jazz-musik, så er det ikke utænkeligt, at destinationen er Tversted.

Tversted Jazzy Days har netop blæst i overflødighedshornet og præsenteret årets program - og mon ikke man kan tillade sig at sige, at programmet har fået et spændende lille twist i år.

I hvert fald er komikeren Lars Hjortshøj blandt de optrædende, og forklaringen er, at han er programsat sammen med Benjamin Koppel under overskriften Jazz & Jokes lørdag 22. oktober.

Musik og comedy blander med andre ord blod, når Benjamin Koppel og Lars Hjortshøj inviterer indenfor til en helt særlig aften inspireret af 50’erne og 60’ernes jazzklubber i New York.

Lars Hjortshøj - og en eller to hemmelige gæster - kommer til Tversted, hvor musik og comedy blander blod, da også Benjamin Koppel er en del af set up’et. Pr-foto

- Improvisationer, præcise punchlines og god timing er udgangspunktet, når de to sammen inviterer venner og kolleger på scenen, lyder det fra Tversted Jazzy Days.

Der inviteres en eller to hemmelige gæster med, som end ikke arrangøren kender identiteten på.

Største sats

Allerede mandag 17. oktober er der gensyn med et band, som mange havde tunet ind på for en del år siden, nemlig Drori-Hansen Furniture.

Soul, jazz, pop og funky vibe flyder sammen.

- Der er rig mulighed for at få et genhør med Furniture hits som ”When You’re Around” og ”Then You’ll Know Why”, lyder det fra jazz-festivalen.

Eran DD - i efterårsferien er han frontfigur i det genopstandne Droro Hansen Furniture. Arkivfoto: Bent Bach

Det vil være de fleste bekendt, at vokalen tilhører Erann DD (David Drori).

Fredag 21. oktober går årets store sats - Spyro Gyra - på scenen. Det amerikanske fusionsjazz-orkester har optrådt i over 5.000 shows, udgivet 31 album og solgt over ti millioner albums.

- Det er den største og dyreste booking i Jazzy Days’ historie. Men vi ville ikke lade en unik chance gå forbi os, så da muligheden bød sig, og derfor slog vi til, lyder det Niels Ole Sørensen, formand for Tversted Jazzy Days.

Af andre optrædende kan nævnes Signe Juhl Kvartet, The Real Thing og Kiss Kiss Bang Bang feat. Malene Mortensen/Peter Rosendal - sidstnævnte har hele jazzhistorien med i rygsækken, når de kaster sig over musikken fra de klassiske James Bond-film. Der fremføres blandt andet numre som ”Goldfinger”, ”Diamonds Are Forever”, ”The James Bond Theme” og ”You Only Live Twice”.

Koncerter i hele byen

Jazzy Days har været holdt i mere end 20 år og foregår på Klitgården, men den populære festival foregår også alle mulige andre steder i byen; der er også koncerter så forskellige steder som Tversted Kirke, Tversted Skole, Vavasgaarden, Galleri Tornby og Tannishus.

Man kan læse mere på www.jazzydays.dk.