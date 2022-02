Hun fortalte aldrig om overgreb - for det er svært at træde ud af mørket

Hænderne på billedet her tilhører kvinden, der i december var den første til at fortælle om krænkende adfærd begået af en gynækolog, der arbejdede på sygehuset i Hjørring. Siden har en undersøgelse fået 19 nordjyske kvinder til at henvende sig med fortællinger om seksuelle overgreb på stedet. Men udover de 19 tilfælde eksisterer der også et såkaldt mørketal - altså et antal kvinder, der uden at henvende sig har forsøgt at lægge de ubehagelige oplevelser bag sig. Den sidste gruppe tilhører kvinden, der medvirker i dette interview. Arkivfoto: Martin Damgård