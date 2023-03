Hun sprang til, da manden døde - nu skal butikken sælges

LØNSTRUP:I disse dage er det 20 år siden, Butik Hørhuset i Lønstrup åbnede.

Det var i påsken 2003, hvor butikken blev eneste agentur og showroom for det svenske hørvæveri Klässbols Linneväveri. Ole Gregersen var indehaver og hans kone, Else Marie Overgaard, var med på sidelinjen.

En rolle, der dog kom til at ændre sig betragteligt, da Ole Gregersen døde efter tre år.

Vejen til den nye butik var besværlig, for som Dick Johansson fra Klässbols advarende sagde: ”Det går inte! Danskerne vet inte, vad lin er!”

Hørhuset i Lønstrup har i år 20 års jubilæum. Foto: Hørhuset

I alle andre lande kunne der sælges hør, bare ikke i Danmark. Det var dog lykkedes at overbevise Dick Johansson om, at det måtte komme an på en prøve, og Hørhuset i Lønstrup fik en overraskende god start.

Skippede lærerjobbet

Kun tre år efter åbningen døde Ole Gregersen pludselig og uventet, og Else Marie Overgaard stod alene tilbage med virksomheden og det store spørgsmål: Skal nøglen drejes om og den fælles livsdrøm opgives, eller skal hun forsøge at drive virksomheden videre på egen hånd?

- Jeg var så rystet, min hjerne var stået af, så det var hjertet, der bestemte, fortæller Else Marie, der fra den ene dag til den næste skippede sit lærerjob og nu i snart 17 år har været personen bag Hørhuset i Lønstrup.

- Jeg har ikke fortrudt et sekund, siger hun i dag.

Sortimentet i Hørhuset består af duge, viskestykker, løbere, metervarer, gardiner, puder m.m. Foto: Hørhuset

- Tværtimod er min interesse for de eksklusive hørprodukter, for materialet hør og i det hele taget for skandinavisk design kun vokset gennem årene!

Else Maries fortid som lærer fornægter sig dog ikke:

- Jeg har i mange år været vant til at formidle viden – gerne på en måde, der gør det spændende og vedkommende, og det forsøger jeg stadig!

Hun fortæller, at hun ofte får tilbagemeldinger fra kunderne som ”Vi har lært en masse” og ”Tak for en spændende historie.

Bæredygtigt produkt

I løbet af de 20 år, der er gået, er kredsen af faste og meget loyale kunder stille og roligt vokset, ikke kun inden for landets grænser, men også i Tyskland, hvorfra der hvert år kommer mange turister til Lønstrup.

- De tyske turister er en helt speciel kundegruppe, siger Else Marie, der ofte oplever de tyske besøgendes dybe forundring over, at der stadig produceres duge m.m. i en kvalitet som Klässbols’, der holder i generationer.

I de senere år er hør som materiale blevet in og trendy, og med det store fokus på bæredygtighed, miljømærkning osv. er interessen større end nogensinde.

Lønstrup-løberen er designet af Else Marie Overgaard i anledning af 10-års jubilæet i 2013 og har siden da været en bestseller i Hørhuset. Foto: Hørhuset

- Jeg er meget stolt af at repræsentere et firma som Klässbols, hvis varer jeg i den grad kan stå inde for. Samtidig har det gennem alle årene været en fornøjelse at samarbejde med folkene på væveriet, siger Else Marie.

Butikken til salg

Selv om Else Marie Overgaard stadig brænder for sit arbejde, har hun truffet den beslutning, at tiden nu må være inde til at give stafetten videre.

- Jeg har taget agenturet et godt stykke og skabt et brand i Danmark, og jeg kan tilbyde en platform med mange udviklingsmuligheder. Og så er 20 år jo et dejligt, rundt tal ...

- Jeg vil også gerne prøve noget andet, jeg har ikke haft sommerferie i de 17 år, der er gået, siden min mand døde, fortæller Else Marie.

Hun understreger, at hun dog ikke har mere travlt, end at hun kan vente på den rigtige køber.

Det svenske Klässbols Klässbols Linneväveri i Värmland i Sverige kunne i 2020 fejre sit 100-års jubilæum. Væveriet er et familieforetagende, ejet af familien Johansson, i dag 3. og 4. generation. Væveriet er Kongelig Hofleverandør og leverandør af duge til Nobel-stiftelsen. Produktionen foregår stadig i den lille by Klässbol, på samme plet, hvor Hjalmar Johansson i 1920 for første gang satte væven op med hør. Klässbols er et af de meget få tilbageværende væverier i Skandinavien, der væver i 100 pct. hør, og det eneste, der væver damask. Væveriet har gennem årene modtaget adskillige designpriser. Sortimentet består af duge, viskestykker, løbere, metervarer, gardiner, puder m.m. Alle Klässbols' produkter er vævet af GOTS-certificerede garner. Kilde: www.klassbols.se