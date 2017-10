NØRLEV: En bilist kørte fredag aften kort før klokken 23 ud over skrænten ved Nørlev Strandvej. Bilen landende på stranden, hvor den endte på taget og brød i brand.

Da bilen blev fundet var der ingen spor af føreren, men en en hund var omkommet i bilbranden, oplyser politikommissær Lars Jensen fra Lokalpoliti i Hjørring.

Politiet mistænker en 29-årig mand fra Hirtshals for at have kørt bilen ud over skrænten.