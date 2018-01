Hundepatrulje fandt dement kvinde

SINDAL: Flere hundepatruljer blev natten til torsdag sendt til Sindal, hvor en 64-årig dement kvinde var forsvundet.

Kvinden var gået fra et bosted på Teglgårdshaven ved midnatstid.

Kort før klokken to lykkedes det så for en af politiets hundepatruljer at finde kvinden i god behold.

- Hun lå bag en hæk og råbte om hjælp. Og der var kun tre graders varme, så det var godt, at hun blev fundet så hurtigt, siger vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.