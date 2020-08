Hurtig politiaktion: To unge kørte lige i fælden

FJERRITSLEV:Nordjyllands Politi slog mandag til i en mindre aktion i Fjerritslev by efter at have modtaget tip om, at der foregik hasarderet knallertkørsel i byen.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

- Vi planlagde en hurtig aktion, fordi vi havde modtaget flere borgerhenvendelser om ulovlige knallerter, der kørte hasarderet i Fjerritslev by, siger politikommissær Michael Karstenskov.

Tre medarbejdere tog opstilling i Fjerritslev midtby, da meldingerne fra borgerne gik på, at det var her, at knallerterne ofte kom larmende forbi. Og ganske rigtigt: Kort tid efter var der ’fangst’.

To knallerter kom fræsende forbi, men betjentene stod klar. Og da de holdt stille i nærheden, rettede betjentene henvendelse til de to unge knallertkørere på 15 og 16 år, skriver politiet i pressemeddelelsen.

Den unge ejer på den ene knallert kunne fortælle politiet, at den kunne køre mellem 90 og 100 km/t, mens den anden knallert kunne nå en topfart på 60 km/t.

De to drenge kan nu se frem til en klækkelig bøde, og en betinget frakendelse af førerretten til lille knallert.

Hjemmebesøg

Desuden får de et hjemmebesøg af en forebyggelsesmedarbejder fra politiet i Hjørring.

- Et hjemmebesøg er en fast del af vores forebyggende indsats. Vi tager sammen med kommunen en god snak med de unge og deres forældre. Vi ønsker jo ikke kun at uddele bøder til de unge og så lade det blive ved det. Vi har også en klar ambition om at forhindre, at der sker alvorlige trafikulykker. Vores mål er at skabe et trygt lokalmiljø for borgerne – og det skal disse samtaler bidrage til, siger lederen af politistationen i Hjørring, vicepolitiinspektør Sune Myrup.

Tip gerne politiet

Politiet i Hjørring vil i den kommende tid afholde tilsvarende kontroller, og vil derfor gerne have anmeldelser fra borgere, der oplever unge mennesker køre stærkt på knallert i deres lokalområde.

- Borgerne er altid velkommen til at rette henvendelse til os, hvis de føler sig utrygge over for eksempel knallertkørsel, siger vicepolitiinspektør Sune Myrup.

Politiet kan kontaktes på telefon 114 eller på www.politi.dk.

Det er utvivlsomt farligt at køre for stærkt på knallert. Du kan læse den tragiske historie om Jonas, som mistede livet i en knallertulykke som 14-årig her.