Hurtig reaktion: mand fik bremset brand i køkken

HIRTSHALS: En midaldrende mand, der opholdt sig lige i nærheden, gjorde et rigtigt fint stykke arbejde med at slukke en brand i en lejlighed ovenpå en genbrugsbutik på Nørregade i Hirtshals.

Branden var opstået i emhætten i lejlighedens køkken.

I lejligheden var en kvinde og hendes barn, som slap ud af lejligheden, mens manden fik affyret en pulverslukker på ilden og dermed fik dæmpet branden i de tre-fire minutter, inden brandfolkene nåede frem fra den nærliggende brandstation i Hirtshals.

Alarmen lød ved 19.30-tiden søndag aften.

- Det var rigtig fint arbejde af den tililende mand, for tre-fire minutter er lang tid for en brand til at udvikle sig. Nu fik ilden blot brændt et hul i emhættens rør på loftet, inden vi fik kontrol over ilden. Herefter kunne vi nøjes med at lufte ud og sikre os, at der ikke var gløder andre steder i lejligheden, fortæller indsatsleder Jan Mørch, Nordjyllands Beredskab i Hjørring Kommune.

Tjek for røgforgiftning

Han oplyser, at den tililende mand for en sikkerheds skyld blev kørt med ambulance til Sygehus Vendsyssel i Hjørring til et tjek for røgforgiftning, mens lejlighedens kvindelige beboer og barn slap fra branden uden skader.

Det gjorde lejligheden til gengæld ikke. Køkkenet er udbrændt, mens resten af lejligheden var sodet og tilrøget.

Efter en times arbejde kunne de otte brandfolk med bil og sprøjte vende tilbage til brandstationen i Hirtshals.

Kvinden og hendes barn er blevet genhuset.

Vagtchef Jesper Sørensen, Nordjyllands Politi, oplyser, at der nu bliver skrevet en brandteknisk sag på branden.