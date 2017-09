Hus på skrænten fjernes

NR.LYNGBY: Efter et rømningspåbud fra Hjørring Kommune, måtte et hus tæt på skrænten i Nr. Lyngby fjernes, og det skete torsdag.

De senere års skred har taget hårdt på lerklinten, og ejeren Kamma Tuxen Ladegaards hus nåede ikke at blive reddet af den kystsikring, som der nu er planer om i Nr. Lyngby.

- Vi er meget berørte af det, og Kamma Tuxen Ladegaard tog grædende herfra i går, fortæller hendes nabo og formand for grundejerforeningen i Nr. Lyngby, Jørgen Jørgensen.

Foto: Hans Ravn

Kamme Tuxen Ladegaards familie har haft hus i Nr. Lyngby siden 1893, men nu er det slut. Hun ønsker ikke selv at udtale sig om situationen.

- Der er plads på grunden til, at der kan opføres et lille hus længere inde, men det ønsker hun ikke selv. Derfor er det planen, at grunden skal sælges, fortæller Jørgen Jørgensen.

Han er sikker på, at værdien af huse og grunde får et løft, når den planlagte kystsikring er en realitet.

Foto: Hans Ravn

Ny metode til kystsikring

Otte af de meste truede grundejere er gået sammen og investerer i alt godt 800.000 kroner i en helt ny kystsikringsmetode med felter af pilestokke der fæstnes til klinten på en 130 meter lang strækning fra nedkørslen og nordpå. Samtidig vil Hjørring Kommune ombygge nedkørslen til stranden, så den kommer til at indgå i kystsikringen.

Gruppen mangler dog stadig de endelige tilladelser fra Kystdirektoratet og Hjørring Kommune. De appellerer også til, at flere grundejere i Nr. Lyngby bidrager til den årlige sandfodring, som bliver nødvendig i forbindelse med det faste anlæg.

Foto: Hans Ravn