Hvad sker der nu?: Kjeld lufter murer-tøjet i det græske øhav

LØNSTRUP/KRETA:Murer-Kjeld har som regel lidt mere farve på kinderne end gennemsnits-vendelboen.

Formentlig fordi han arbejder mange timer i det fri, men i år skyldes det måske også, at han har været på Kreta to gange med få måneders mellemrum: Først sammen med hele familien i skolernes sommerferie, men i løbet af efteråret tog han og fruen så derned igen.

Hvad der præcist skete på Kreta, da Kjeld og fruen var på ferie, kan man se, når rejseselskabets kampagne rulles ud i allernærmeste fremtid. Foto: SunCharter

Rejseselskabet SunCharter havde nemlig lagt en føler ud til Murer-Kjeld efter flytningen af Rubjerg Knude Fyr; de ville gerne have ham til at medvirke i en kampagne for selskabet, der flyver fra Aalborg Lufthavn.

- Jeg havde ikke så mange betænkeligheder - jeg er alligevel blevet en, som alle kender, så jeg sagde ja, da de ringede, siger Murer-Kjeld i forhold til den kommende eksponering.

- Det var nogle gode og sjove dage med dygtige fotografer, tilføjer han.

Resultatet af efterårets optagelser på Kreta kan ses, når SunCharter ruller kampagnen ud i begyndelsen af det nye år på diverse kanaler.

Murer-Kjeld luftede også tatoveringerne under sydens sol ... Foto: SunCharter.

Her vil man nok også komme til at spotte nogle af Murer-Kjelds mange tatoveringer - og han fortæller gerne, hvilke - og hvor mange - han har: Der er ansigter af børnebørn på armene og overkroppen har også fået en ordentlig omgang blæk: Den gamle Mårup Kirke, Rubjerg Knude Fyr, båden Marley fra Lønstrups redningshus og ankeret fra den sunkne fregat The Crescent er også på plads.

Og så er der også en tatovering af en rødkælk. Murer-Kjeld følte, at fuglen fulgte efter ham i tre år efter faderens død - som om det var faren, der stadig holdt lidt øje med ham. Derfor fik han den lavet.

- Men jeg har ingen pigenavne på overarmen, siger han med et smil.

Selv om Kjeld Pedersen har det bedst, når han er i gang med noget, så var der også tid til en stille stund ... Foto: SunCharter

Børn fulgte fyr-flytning

Fra rejse-selskabets side er der stor tilfredshed med, at man har fundet en figur, som man selv mener flugter godt med sloganet "mere ferie, mindre pangl". ("Pangl", som dog oftest staves "pangel", kan oversættes til noget, der er besværligt, red.)

- Det var en rigtig god uge, hvor Kjeld og hans kone kom med masser af ideer undervejs, siger Britta Skovlund, der er marketingkoordinator i rejseselskabet.

Et stykke af Vendsyssel i det græske øhav ... Foto: SunCharter

Bjarke Hansen, direktøren for rejseselskabet Primo Tours - der også ejer SunCharter og Århus Charter - fik oprindeligt ideen til at koble Murer-Kjeld på selskabets kampagne. Bjarke Hansen stammer i øvrigt fra Gærum-kanten ved Frederikshavn, men bor i dag i Ringkøbing.

Han var selv forhindret i at se Kjeld Pedersen flytte fyret, men både konen og børn - der fik fri fra skole - tog turen til Vendsyssel for at se det spektakulære stunt fra nærmeste hold.