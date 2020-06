Hvor mange gange kan du jonglere med en bold? Og mød så 12-årige Johan

VRÅ:Når man passerer en bestemt have i udkanten af Vrå, vil man med stor sandsynlighed høre den karakteristiske lyd af sko, der rammer en fodbold i en meget fast og ensartet rytme.

Det er 12-årige Johan, der igen øver sig i at jonglere med en fodbold, og det er han mildt sagt blevet ret skrap til.

For forældrene Kristian og Rikke er lyden blevet en del af den baggrundsstøj, som man vænner sig til.

- Vi boede tidligere i Aalborg med en del trafikstøj, som vi vænnede os til. Det er lidt det samme når Johan jonglerer, siger Kristian Juul.

Og lad os så se, hvad han kan ...

Johan Juul er selvfølgelig også meget aktiv i den lokale fodboldklub i Vrå, men under nedlukningen har der så været ekstra tid til at træne jonglering hjemme i haven. Han har trænet intensivt i at jonglere siden han var ni år.

- Jeg synes det er bedre, end han sidder ved skærmen, siger far, Kristian Juul