I dag flytter Rubjerg Knude Fyr: Her de fem vigtigste ting du skal vide om flytningen

Et hav af TV-kanaler fra ind- og udland har rettet kameraerne mod Nordjylland, for i dag går det løs.

Omkring klokken 08.00 starter starter flytningen af det 120 år gamle Rubjerg Knude Fyr endelig, og når dagen er omme, står fyret forhåbentlig i sikkerhed et godt stykke længere inde i landet.

Men hvorfor skal det flyttes, hvor langt, hvem skal stå for det, hvad koster det, og hvad kan gå galt? Vi har samlet svarene på det hele her:

1) Derfor skal det flyttes

Rubjerg Knude Fyr blev opført i år 1899. Dengang stod det i sikker afstand fra havet, men havet har langsomt bevæget sig tættere på, og er nu kommet så tæt på, at man flytter fyret, inden det styrter ned.

Fyret har været afspærret siden midten af august, hvor håndværkerne begyndte at klargøre det til flytningen.

2) Sådan foregår flytningen

Fyret skal flyttes mellem 65 og 80 meter væk fra havet og ind i landet.

Det kommer stadig til at stå midt i klitterne, men så langt fra skrænten, at man vurderer, at levetiden bliver forlænget med 40 år.

Selve flytningen kommer til at foregå med omkring otte meter i timen og kommer altså til at tage mellem syv og ti timer. Når cementlastbilen ankommer, er det fordi fyret står på sin endelige placering og skal støbes fast.

3) Han skal flytte det

Det er en kompleks opgave at flytte et 120 år gammelt og 1000 tons tungt fyr. Kraner og donkrafte skal først løfte fyret og så skubbe det på "rulleskøjter" til den nye placering.

Hovedentreprisen har Murermester Kjeld Pedersen fra Lønstrup fået, og han har et helt specielt forhold til fyret.

- Jeg har elsket det fyr hele mit liv, og vi kan slet ikke undvære det i Lønstrup - der kommer jo også masser af turister på grund af fyret. Ja, måske er det forlorent at flytte det, men miljøet herude ændrer sig hele tiden, og sandet bliver ved med at fyge. Om et år så tror jeg, at man har glemt, at vi har snydt lidt, sagde Kjeld Pedersen, da vi talte med ham i sommer.

4) Hvad koster det

Det er dyrt at flytte et fyr. Eller ... Alt er jo relativt, men der er afsat fem millioner kroner til flytningen. Regeringen afsatte i finansloven 2019 de fem millioner, og ender flytningen med at overskride budgettet, er det Hjørring Kommune, der skal betale regningen, men borgmester i Hjørring Kommune, Arne Boelt, tror ikke, at det bliver dyrere end de fem millioner, der allerede er afsat.

5) Det kan gå galt

Siden august har Kjeld Pedersen arbejdet på at gøre fyret klar til flytningen. Fundamentet er blevet forstærket, og der er lavet store huller til de jernbjælker, der skal bære fyret, mens det flyttes.

Og ifølge Kjeld Pedersen havde datidens murere så godt styr på deres håndværk, at han ikke frygter for fyret under flytningen.

- Fundamentet og murværket er helt intakt og står knivskarpt. Jeg bøjer mig i støvet for det murerarbejde, der blev lavet med skovl og trillebør for 100 år siden. Det har kun styrket mig i troen på, at selve fyret nok skal holde til flytningen, sagde Kjeld Pedersen til NORDJYSKE i starten af september.

Men det betyder ikke, at der ikke kan gå noget galt. En ting er at flytte et 1000 tons tungt fyr, noget andet er at flytte et 1000 tons tungt fyr i en sandklit.

Og netop underlaget kan give udfordringer.

- Fyret bliver kun hævet med otte centimeter over jorden, så der ikke fare for, at det vælter, med mindre da at hele klitten forvinder under os, sagde projektansvarlig hos BMS Krangården, der sammen med Kjeld Pedersen står for flytningen, John Christensen til NORDJYSKE.

Vi krydser fingre for, at fyret klarer flytningen