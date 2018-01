I det mindste har du fri...

HJØRRING: Mens de fleste nytårsdag kan pleje tømmermænd eller bare slappe af, så er der nogen, der fra tidligt i morges måtte trække i arbejdstøjet så f.eks. er nyheder på nettet, nogle til at slukke ildebrande, hjælpe de syge og gamle, køre bussen eller taxaen og sørge for at der er rent og pænt efter en festlig aften.

- Det er mest fyrværkeriting, men der er ikke så meget, fordi det har regnet. Det er den del af vores arbejde, hvor vi bliver set, og hvor man får rosende ord med på vejen, siger specialarbejder Charlotte Ellekær, Park og Vej, Hjørring.

- Det er helt fantastisk, og folk glæder sig til at vi kommer ud til dem, siger social- og sundhedsassistent Liselotte Larsen fra Blæksprutten i Hjørring.

1. nytårsdag handler det hovedsageligt om at pleje de ældste medborgere, som f.eks. at give insulin og sondemad.

På McDonald’s er 1. nytårsdag årets travleste. Restauranten i Hjørring åbnede allerede én time inde i det nye år, og når der er travlest ved spisetid mandag aften er der 42 på arbejde.

- Det er fedt, at være på arbejde sådan en dag selvom man er træt bagefter. Alle er i samme båd, man er helt på dupperne, alle vil gerne give den fuld gas for det er årets højdepunkt for os. Vi satser på at vi her mellem klokken 18 og 19 kan slå timetalsrekord med en omsætning på omkring 40.000 kroner, siger restaurantchef Betina Hvidberg.

I Billedgalleriet til denne artikel hylder vi nogle af dem der holder hjulene i gang på en fridag, hvor de fleste slapper af.