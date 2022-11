I kan godt begynde at glæde jer - Dorte inviterer til julefrokost

FREDERIKSHAVN:Siden 2013 har Dorte Munk Porsmose arrangeret julefrokost for socialt udsatte i Frederikshavn Kommune.

Den hyggelige dag foregår i år 29. december fra klokken 13 til 17 i Bone's selskabslokaler i Havnegade 8 i Frederikshavn.

Deltagerne begynder med julemad, hvorefter der blandt andet er pakkespil.

Dorte Munk Porsmose er stadig i gang med at skaffe donationer hos virksomheder, foreninger og private borgere, men hun kan sagtens bruge flere penge, så deltagerne kan få en hyggelig dag.

Julefrokost for socialt udsatte begyndte som et lille "komsammen" med otte deltagere, men er nu blevet et etableret og populært arrangement med over 40 tilmeldte.

Tilmelding eller donationer skal ske til Dorte Munk Porsmose på 60885009