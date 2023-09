Det er egentlig en simpel ret - men folk er så vilde med den, at de gerne står i kø

Teknisk set er det vel i al sin enkelhed blot en ekstra flot rugbrødsmad, når alt kommer til alt.

Men danskerne elsker smørrebrød.

Så meget, at de gerne står i kø for det.

Foto: Henrik Bo

Det er Store Smørrebrøds-dag i Føtex Hjørring i dag torsdag 21. september, hvor prisen er sænket til 12 kroner per styk. Allerede fra formiddagen af tegnede der sig en konstant kø - som det kunne tage lidt tid at nå igennem, hvis man selv ville udvælge sine favoritter og ikke nøjes med en standard-bakke.

Kaj Rosendahl sikrede sig otte stykker med æg og rejer, fiskefilét, oksebryst og flæskesteg, og han kom af flere grunde.

- Det er prisen. Jeg får tit tre håndmadder hernede, og det er god kvalitet, fortæller Kaj Rosendahl, der har et bud på, hvorfor folk er klar til at stå i kø efter smørrebrød:

Kaj Rosendahl kan bedst lige den med flæskesteg. Men den med æg og rejer er også god. Foto: Martél Andersen

- Prisen rykker, det kan man også se på køen. Jeg tror, det er sådan en dansk nationalret, det går man aldrig fejl af, mener Kaj Rosendahl, der selv har flæsesteg som sin favorit blandt smørrebrød.

Medarbejderne i nabobutikken Fætter BR var også blandt dem, der sikrede sig frokosten.

- Vi skulle have en nem frokost i dag, fortalte Lærke Engbjerg, der stod for at hente.

Føtex byder på smørrebrød i lange baner. Foto: Henrik Bo

- Det er en god pris og samtidig en nem frokost eller aftensmad for mange, bemærkede Lærke Engbjerg, der selv har den med æg og den med fiskefilét som sine yndlings.

Engageret slagtermester

I spidsen for holdet bag de store mængder smørrebrød står slagtermester Tina Nygreen Andreassen.

- Vi ved, det er en hård dag, men det er skide sjovt, smiler hun inde i køkkenet bag disken, hvor der i toptempo bliver smurt rugbrødsmadder, som belægges med salat og siden bliver til et stykke med for eksempel æg og rejer eller måske en dyrlægens natmad.

Slagtermester Tina Nygreen Andreassen og de andre på holdet har en travl dag. Foto: Henrik Bo

Det foregår på systematisk vis, og de første mødte allerede ind klokken 4 om morgenen. Det er en holdindsats, hvor alle i delikatessen er på en 12 timers vagt i dagens anledning, og der er trukket folk fra mange andre afdelinger til delikatessen for at nå det hele - for eksempel skal 600 agurker skæres i skiver og 800 tomater i både.

- Jeg synes, det er fedt - de hygger sig. Vi havde høj musik på i morges, inden vi åbnede, og slikskålene skal helst være fyldte. Vi skal have lidt sukker, smiler Tina Nygreen Andreassen.

I hård konkurrence

Sidste år solgte Føtex i Hjørring 10.133 stykker smørrebrød på denne dag, og målet er at slå det - eller endnu bedre, at slå rekorden fra 2021, som lyder på 12.156 styk.

Det kræver en del af smøre over 10.000 stykker smørrebrød. Foto: Henrik Bo

Endnu et mål er at sælge mere end rivalerne fra Føtex i Haderslev - de dyrker nemlig også den store smørrebrødsdag, og der er gået konkurrence i det mellem de to Føtex'er.

- Det første år troede jeg, at vi kunne slå Haderslev, og jeg troede, vi var klar. Det var vi slet ikke. Men nu har vi prøvet det nogle gange, fortæller Tina Nygreen Andreassen, der kan notere sig, at det er lykkedes Hjørring at vinde smørrebrøds-slaget de seneste par år - i skarp konkurrence med kollegerne sydpå.

Tina Nygreen Andreassen (th) nyder lidt venskabelig konkurrence med kollegerne i Haderslev. Foto: Henrik Bo

Konkurrencen er dog så venskabelig, at de har udvekslet gode råd. Men det gør det sjovere, at der er gået sport i smørrebrød.

- Det giver lidt krydderi på dagen. Vi sender også billeder til hinanden, og det bliver sjovest, hvis vi har solgt flest, smiler Tina Nygreen Andreassen.

Der kører også en intern konkurrence, hvor medarbejderne i Hjørring har gættet på, hvor mange smørrebrød, der bliver solgt - og slagtermesteren har udlovet bøffer til vinderen.

Der er gået konkurrence i smørrebrød i Føtex Hjørring. Foto: Henrik Bo

- Jeg tror, vi alle er en lille smule konkurrencemennesker. Vi vil alle sammen helst være bedst.

Faktisk vanker der også bøffer til hele holdet, hvis det bliver et rekordår.

Æg og rejer er favorit

Tina Nygreen Andreassen oplever, at to af smørrebrøds-typerne er mest populære: Det er æg og rejer og den med fiskefilét og rejer. På tredje- og fjerdepladsen følger roastbeef og flæskesteg.

Et af de mest populære stykker smørrebrød er den med fiskefilét. Foto: Henrik Bo

- Sidstepladsen er nok hamburgerryg. Den tror jeg, for mange har haft med på madpakken, mener Tina Nygreen Andreassen, hvis personlige favorit er den med fiskefilét, dog i en variant uden rejer.

Smørrebrød Smørrebrød er en dansk opfindelse, som stammer tilbage fra 1800-tallet, og det er typisk en skive rugbrød med smør, belagt med pålæg.

Da man afskaffede den lange middagspause, begyndte folk at medbringe smørrebrød i en madpakke, når de skulle på arbejde.

I 1880'erne vandt smørrebrødet i højtbelagt udgave indpas som selskabsmad, hvor man kunne bruge pålæg og garniturer, som ikke var så let at pakke ind til en madpakke.

Det pyntede smørrebrød er et af Danmarks få bidrag til den internationale køkkenkultur, og det blev nummer to i kampen om at blive dansk nationalret, da der blev stemt om det i 2014 på initiativ fra Fødevareministeriet. Smørrebrødet måtte ved den lejlighed se sig slået af en anden dansk klassiker; stegt flæsk med persillesovs.

Der findes mange kendte stykker smørrebrød - æg og rejer, lun flæskesteg med rødkål, fiskefilét eller kogt oksebryst med peberrod. Og dyrlægens natmad, som består af leverpostej, saltkød, sky og rå løg.

I de senere år finder man smørrebrød på menukortet i mange nye, kreative og moderne varianter.

Smørrebrød er også centrum for en jobtitel - smørrebrødsjomfru. Ifølge uddannelsesguiden.dk skal smørrebrødsjomfruen "sammensætte danske råvarer og derved frembringe gode smagsoplevelser for kunderne", og man skal også have lyst til at eksperimentere og arbejde kreativt.

Det er skrevet flere bøger om smørrebrød, blandt andet "Smørrebrød i Danmark" og "Bogen om smørrebrød". Kilde: Den Store Danske/www.lex.dk VIS MERE

Hun har også et bud på, hvorfor folk er så glade for smørrebrød.

- Det er noget, de kender, og nordjyderne elsker noget, der er billigt, og smørrebrød er altid godt, mener Tina Nygreen Andreassen, der også oplever, at folk kan lide selv at udvælge typen.

- Folk vil gerne vælge. De har jo deres favoritter hver især.

Anne Marie Nielsen købte 45 stykker smørrebrød til sin 69 års fødselsdag, hvor hun til middag skulle have ni gæster til spisning. Foto: Henrik Bo

De fortsætter med at smøre smørrebrød i Føtex frem til klokken 19 i aften. Tina Nygreen Andreassen skal i øvrigt ikke selv have smørrebrød i aften. Det trækker mere op til en pizza på vej hjem efter en travl dag.

Hun ser hun frem til fredag morgen, hvor tallet for årets smørrebrøds-salg er gjort op og det vil vise sig, hvem der vandt i år.