Det er lidt for sent, musikken er lidt for dunkende - og så er der til tider måske også lidt for meget "kødmarked" forbundet med at fyre den af på dansegulvet.

Sådan kan oplevelsen være af at gå i byen og more sig, men en fed aften med danseskoene på kan faktisk godt skrues sammen på en helt anden måde.

Det har Lone Rasmussen ført bevis for siden 2008, hvor hun åbnede første afdeling af Karmaklubben - et nu landsdækkende dansefest-koncept, der åbner sin 16. afdeling midt i oktober i Hjørring.

- Jeg blev irriteret over kødmarkedsstemningen i nattelivet - og også over, at musikken blev for "dunk-dunk-agtig" og især, at nattelivet starter kl. 23, hvor jeg er træt. Så startede jeg en slags privat fest med offentlig adgang for folk, der elsker gode drinks og et spækket dansegulv og ikke gider kødmarked. I Skandinavien holder folk ofte op med at gå ud, når de får en kæreste - og jeg satte mig for at lave om på det, siger Lone Rasmussen.

Lokalafdeling i Aalborg kører på fjerde år med udsolgte fester, og mange af de gæster kommer fra Vendsyssel, så nu lægges der an til et brag en af dansefest i Hjørring på Vendelbohus - og planen er, at det lige som andre steder i landet, skal løbe af stablen ca. hver anden måned.

På Karmaklubbens hjemmeside har Lone Rasmussen lagt et par videoer op, hvor hun forklarer, hvad klubben er for en størrelse.

Her fortæller Lone Rasmussen blandt andet, at Karma-festerne ikke skal ses som single-fester.

- Så er der mange, der klæder sig lidt pænere på og bliver lidt mere selvbevidste - men til karma-festerne vil jeg gerne have, at folk gør det præcis modsatte: At de ikke går op i, hvordan man ser ud, eller hvordan man står - og hvis man nu spørger nogen, om de vil danse, tror de så man vil knalde? Alt det kan jeg ikke rigtig have, og jeg bliver lidt utilpas af den slags, fortæller Lone Rasmussen.

Og så melder Karmaklubben i øvrigt også rent ud, når det gælder musikken: Poppet, glad dansemusik fra sen 70’erne, 80’erne, 90’erne og frem til nutidens radiohits.

- Vi spiller IKKE rap, ikke rock og ikke sjælere, oplyses det.

Dansefesten i Hjørring på Vendelbohus finder sted 14. oktober fra klokken 20 til 23.55.

Der er dog også mulighed for at købe spisebillet, så dørene åbnes allerede klokken 17.30.