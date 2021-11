Tirsdag blev Smalbro rørt til tårer - nu vil landmanden fra Bjergby kigge med alvorsøjne på Hjørring Kommune

HJØRRING:I 2013 kom han kun netop ind i kommunalbestyrelsen, som det sidste mandat fra Venstre. 291 borgere fra Hjørring Kommune havde sat sit kryds ved landmanden fra Bjergby.

Fire år efter var antallet af personlige stemmer næsten fordoblet ved kommunalvalget i 2017, og han fik titlen som formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Tirsdag aften fik tårerne frit løb, da flertallet pegede på Søren Smalbro (V) som Hjørring Kommunes nye borgmester. Selvom han ikke har haft tid til at sove på resultatet efter valgnatten, er det en lettet mand, der onsdag morgen fortæller om sejren.

- Efter sådan en valgkamp, hvor hele holdet har givet sig fuldt ud, er det en lettelse at være i en situation, hvor vi kan sige, at vi har leveret, fortæller han.

I stalden er man enig

Når Søren Smalbro overtager rollen som borgmester i det nye år, bliver hans hverdag en anden. Han er faglært landmand, udlært indenfor regnskab og har en merkonom i markedsføring. Til daglig er han selvstændig landmand og har gennem 20 år drevet Tangsgård ved Bjergby, hvorfra der produceres slagtesvin og limousinekvæg.

Garderoben med overalls er dog for længst blevet suppleret med skjorte og slips i rollen som aktiv i flere bestyrelser og formand for Teknik- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune.

- Så jeg har sådan set haft fuldtidsjob ved siden af landbruget det sidste års tid, fortæller Søren Smalbro.

Han har i forvejen flere folk til at hjælpe ham med at passe gården, og hele markdriften er stort set udliciteret. Derfor frygter han heller ikke, at borgmesterposten skal stå i vejen for hans passion for landbrug.

- Jeg har altid haft gode hjælpere, når jeg har kontaktet dem. Det er jeg nu ikke så bange for, siger han.

Stalden og dyrene slipper Søren Smalbro heller ikke helt.

Landbruget er nemlig også hans hobby, når han ikke ser en god fodboldkamp eller tager på forlænget weekendtur til Göteborg eller Kristiansand med sin familie, der består af hans kone Mette, deres i alt fem børn - som i dag er unge voksne - og nu også et enkelt barnebarn, der kom til verden i august.

- Jeg plejer at sige, at stalden er det sted, jeg kan få lov at bestemme. Det håber jeg så bliver lidt anderledes som borgmester. Ude i den frie verden er man jo ikke enig, men det er man ude i stalden. Der er det mig, der bestemmer. Spørg til side, griner Søren Smalbro.

Søren Smalbro på valgnatten. Foto: Bente Poder

Fra landmand til politiker

Det var også netop gennem landbruget, Søren Smalbro fandt sin interesse for politik. Før han i 2013 blev kommunalpolitiker, var han bestyrelsesaktiv i korn- og foderstofbranchen og har desuden siddet i Landbrug og Fødevarers virksomhedsbestyrelse. Han havde i mange år fulgt med i lokalpolitik og havde også en ide om, at han selv skulle prøve det af.

- Bestyrelsesarbejde har jeg gjort i mange år, også på forholdsvis højt niveau. Byrådet er også en kommunal bestyrelse - en sammensat bestyrelse af borgerne, der varetager både borgernes og kommunens ve og vel. Det syntes jeg bare, jeg havde en lyst til at prøve af, siger den nyudvalgte borgmester, der dog påpeger, at byrådsarbejdet også bød på nye udfordringer.

- Vi skal have pengene til at slå til og mest muligt ud af borgernes penge, men der er mange forskellige succeskriterier for, hvornår tingene er lykkedes. Det er en forskel på bestyrelsesarbejde og virksomhedsdrift og så et kommunalbestyrelsesarbejde. Det er der ingen tvivl om, siger han.

Efter et par år i kommunalbestyrelsen fik Søren Smalbro for alvor smag for lokalpolitik og stillede igen op til kommunalvalget i 2017, hvor han blev formand for Teknik- og Miljøudvalget.

- Det har jeg været glad for. Det har godt nok været lærerigt. Og der har jeg virkelig haft noget borgerkontakt i mange forskellige sammenhænge.

Hans politiske arbejde drives af lysten til at gøre det så godt, som han kan, at investere sig 100 procent i sine opgaver og af nysgerrighed. Et drive, som han også mener nu har ført ham til pladsen for enden af bordet i Hjørring Kommune.

- Jeg vil ikke finde mig i, at der er noget, jeg ikke forstår. Jeg er ikke detaljemenneske, men jeg dykker ned i det og skaber overblik, påpeger han.

Alvorsøjne

Kontakten til borgerne i Hjørring kommune er en af de ting, Søren Smalbro vil starte med at kaste sig over, som ny borgmester. Han mener, at der er blevet for langt mellem borgerne og rådhuset. Det skal der laves om på.

- Jeg synes, det er forkert, at vi stort set kun er ude og have borgerkontakt, når vi har valg, og når vi skal have vindmøller sat op. Det skal vi blive bedre til, siger han.

Først og fremmest ser den nye borgmester dog det som sin vigtigste rolle at få styr på økonomien i Hjørring Kommune.

- Vi har noget økonomi, der strammer, og det er vi altså nødt til at kigge på med alvorsøjne.

Derfor ser han det også som en vigtig opgave at skaffe flere indtægter til kommunen, som dog ikke er nogen let opgave.

- Indtægter er ofte lig med belåning og statstilskud og besparelser, siger han og fortæller, at særligt kommunens anlægsbudget skal strammes.

- Det er vi nødt til at skal have livremmen et hul ind, siger han.

Desuden ønsker Søren Smalbro at gøre det mere attraktivt at bosætte sig og blive boende i Hjørring Kommune, at kigge med friske øjne på havneudvidelsen i Hirtshals, og så har han lovet Tornby Friplejehjem, at der skal oprettes et politisk spor, så de kan få oprettet et friplejehjem, hvis de stadig ønsker det.

På længere sigt har Søren Smalbro dog mest af alt et mål om at gøre en forskel for en bestemt borgergruppe i Hjørring.

- Det er måske ikke alle Venstre-folk, der siger det, men jeg har en kæmpe svaghed for mennesker, der skal have hjælp. Hvis vi kan gøre en forskel for dem, så er vi lykkedes langt hen ad vejen, siger han.