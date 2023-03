Idræts-projekt til millioner skal video-overvåges: - Bare et glas koster 5000 kroner

HØJENE:Et 16.000 kvadratmeter stort idræts-mekka med offentlig adgang er snart færdigt i Hjørring-bydelen Højene.

Projektet har kostet i omegnen af 7,5 millioner kroner og er allerede delvist taget i brug. Men det ville næsten være ubærligt for den lokale idrætsforening, SHI, hvis projektet - Det Blå Frirum - blev udsat for hærværk, så nu er der video-overvågning på vej.

Syv kameraer sættes op på strategiske steder i området.

Mads Nielsen, formand for SHI. Arkivfoto

- Det skal ses som et forebyggende tiltag. Et motoriseret køretøj på en kunststofbane vil gøre stor skade - og så har vi 25 glasfag rundt om en padelbane - bare et glas koster 5000 kroner, nævner formanden for SHI, Mads Nielsen, som eksempel.

Får en gave

SHI regner med at have sat overvågning til en værdi af næsten 100.000 kroner op i løbet af et par måneder.

De syv kameraer skal fordeles med fire omkring padel- og kunstbanen samt tre ved garage/redskabsskur. Illustration: SHI

Men det bliver ikke SHI selv, der skal sidde og nærstudere billederne, hvis Det Blå Frirum skulle blive udsat for hærværk.

Den opgave har man bedt Hjørring Kommune om at løse - nærmere bestemt Hjørring Hallerne, der i forvejen har video-overvågning på fem andre lokaliteter.

- Så skal vi ikke selv lege bussemænd i SHI - og Hjørring Hallerne har i forvejen et set up, hvor der er styr på forretningsgangene og GDPR (persondataforordningen, red.), siger Mads Nielsen.

Lars Nielsen, leder af Hjørring Hallerne. Arkivfoto: Bente Poder

Rent konkret sker øvelsen ved, at SHI giver overvågningen som en gave til Hjørring Kommune - en model som det ansvarlige fagudvalg i Hjørring Kommune netop har accepteret. Dermed lægges overvågningen i hænderne på Lars Nielsen, der er leder af Hjørring Hallerne - eller en af hans medarbejdere.

Men hvordan bruger Hjørring Hallerne overvågningsmaterialet?

- Det er ikke noget, vi sidder og kigger på hele tiden. Hvis der er episoder med hærværk eller unge, som bruger vores faciliteter til at sidde og drikke alkohol, så bruger vi det til at tage en snak med de involverede - eller som dokumentation til politiet i grove tilfælde, siger Lars Nielsen.

- Når vi overtager opgaven fra SHI, så er man jo også fri for, at en frivillig i klubben skal sidde og se video af en trænerkollegas barn, der laver et eller andet, tilføjer han.

Her er der video-overvågning I forvejen er der tv-overvågning følgende steder i Hjørring Hallerne: Hovedindgangen til Højenehallen i østenden ud mod banerne (Vellingshøjvej 380B i Hjørring)

Hallen Park Vendia (Th. Morildsvej 11A i Hjørring)

Femhøje Idrætscenter (Femhøje 5 i Hjørring)

Nord Energi Arena (Femhøje 5 i Hjørring)

Vandhuset (Børge Christensens Vej 4) Kilde: Hjørring Kommune VIS MERE

Det Blå Frirum er formentlig helt klar omkring juni, og det er ikke blot SHI's medlemmer, der kan nyde godt af de mange forskellige faciliteter - anlægget skal således være til gavn for hele områdets skole- og fritidsliv.