Idrætsforeningen i knibe: Har ingen hal

VITTRUP: Havde det været som i fjor og årene før, ville hallen i den tidligere Vittrup Efterskole summe af liv, sved og glade mennesker hver aften mandag, tirsdag og fredag.

Men sådan er det ikke i år.

Vittrup Ungdoms- og Gymnastikforening, VUG, har endnu ikke fået adgang til hallen, fordi der ikke nogen at leje den af.

Da efterskolen i sin tid lukkede, og bygningerne blev overtaget af Vittrup Centret, fortsatte VUG med at leje hallen de tre dage om ugen.

Vittrup Centret lukkede tidligere i år, men andre stod klar til at overtage bygningerne, som igen skulle bruges til skole.

Denne gang skulle det være Vittrupskolen - Fri Fagskole, som skal være et sted med fokus på 18- til 25-årige fra hele landet, som af forskellige årsager var havnet udenfor uddannelsessystemet.

Opbakningen til den nye skole var stor i lokalområdet, og mange stillede gratis arbejdskraft til rådighed, lige som idrætsforeningen var klar med et foreningslån, netop for at sikre sig, at der fortsat var en hal til de omkring 100 medlemmer, som fortrinsvis bruger hallen til badminton og fodbold.

Men den nye skole er endnu ikke blevet til virkelighed, og det handler om, at kredsen bag skolen endnu ikke har fået økonomien på plads.

Så indtil videre er det kreditforeningen, som ejer skolen, og den har endnu ikke en grydeklar opskrift på, hvad skolens bygninger skal koste, så folkene bag den nye skole ved ikke, om de er købt eller solgt.

- Det er lige så frustrerende for os som for idrætsforeningen, men vi venter på en afklaring inden en uge, siger formanden for bestyrelsen i Vittrupskolen, Niels Mariegaard.

Derfor er den berammede første skoledag 6. august alvorligt forsinket, må siges.

- Vi skal have afklaring inden oktober, ellers begynder folk at søge andre steder, siger formanden for VUG, Helge Ulrik.

Foreningens omkring 120 til 125 medlemmer fordeler sig primært på fodbold og badminton i hallen og så to madlavningshold, som ikke bliver ramt, fordi de har hjemme i skolen i Hundelev.

- Det er ikke så galt med fodbolden, for de spiller stadigvæk udendørs, siger Helge Ulrik fra idrætsforeningen