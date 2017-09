IF-konkurs efterlod affald

NORDJYLLAND: Da den nordjyske miljøkoncern IF tilbage i marts gik konkurs, efterlod den sig ubehandlet miljøaffald rundt om på alle sine fire anlæg i Nordjylland.

Men de tre involverede kommuner - Aalborg, Hjørring og Vesthimmerlands kommuner - afviser alle, at det efterladte affald udgør en trussel mod det omgivende miljø.

Hos Aalborg Kommune fortæller miljøchef Michael Damm, at grundejeren på Speditørvej i Aalborg Havn, hvor IF opbevarede brandhærget bilskrot i en lejet hal, har ryddet op efter kommunens anvisning. Og på Savannevej i Aalborg øst har Aalborg Havn afsat otte millioner kroner til at rydde op efter IF.

I Vesthimmerlands Kommune efterlod IF sig 3000 tons slagger på sit jordhotel i Aalestrup.

- Vi tjekker forholdene flere gange om ugen og vurderer ikke, at der er en trussel mod det omgivende miljø, siger natur- og miljøchef Flemming Bach fra Vesthimmerlands Kommune.

På Farøvej i Hjørring ligger der omkring 2000 tons af IF’s importerede bilskrot (fluff).

- Fluffen ligger fornuftigt i en hal, og vi afventer Miljøstyrelsens beslutning om, hvad der skal ske med den, siger Charlotte Rønn, der er teamleder i miljøafdelingen i Hjørring Kommune.