Ikke alle gæster er velkomne - thaimassør lænset af tyv kort efter genåbning

HJØRRING:Efter mere end en måneds nedlukning havde Nutcha Chonggertdi glædet sig til at slå dørene op og byde sine kunder velkommen tilbage på briksene i Thai Jasmin Massage-klinikken i Stokbrogade i hjertet af Hjørring, da myndighederne løsnede jerngrebet om frisører, fysioterapeuter og altså også massører 20. april.

En enkelt gæst i butikken kunne hun dog godt have undværet. Det det var den tyv, som torsdag 30. april slog til, da Nutcha Chonggertdi i morgentimerne mellem kl. 8 og 10 forlod sin klinik for at passe sin kørekortundervisning. Desværre fik hun for første gang nogensinde efterladt indgangsdøren til klinikken ulåst, og det benyttede en tyv sig af til at liste ind og hugge thai-massørens bærbare pc, hendes iPad, hendes pas, et par tusinde kroner i kontanter - men værst af alt det kort, der dokumenterer Nutcha Chonggertdis lovlige ophold i Danmark.

Tyveriet opdagede hun først senere på dagen - efter at hun var vendt tilbage fra sin køretime og havde sprittet hele klinikken af for at gøre klar til dagens første betalende kunder. Dermed fjernede hun også alle mulige spor efter gerningsmanden.

Tyveriet er meldt til Nordjyllands Politi, som er i gang med efterforskningen. Blandt andet undersøger politiet, om det overvågningskamera, der sidder udenfor Stokbrohus Restaurant & Bar lige over klinikken og vender sit "øje" ud mod den smalle gade, har optaget tyven.

Nutcha Chonggertdi og hendes mand, Carsten Thomsen, håber, kameraet kan bidrage til en opklaring, men står det til dem, kan sagen også afsluttes uden hjælp fra ordensmagten.

Tyven loves frit lejde og en chance for ikke at skulle stå til regnskab overfor andre end den thailandske massør og hendes mand, hvis de personlige papirer, pc og iPad leveres tilbage. Foto: Ole Fink Mejlgaard

Lørdag satte de sedler op i vinduerne til klinikken, hvor tyven bliver lovet frit lejde.

- Du hjælper mig ikke, da jeg ved at gå konkurs, står der også på sedlerne i klinikvinduerne.

- Men skidt med pengene. Det klarer vi nok, så dem må tyven godt beholde. Men alle de personlige papirer, pc'en og iPad'en er vigtige for os. Det vil vi godt have tilbage, siger parret.

Det er ni år siden, Nutcha Chonggertdi flyttede til Danmark og ind hos hendes mand i Hirtshals. Det er tre år siden, hun åbnede Thai Jasmin Massage-klinikken i Hjørring.