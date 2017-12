Ikke den sjove slags nissedrillerier

HIRTSHALS: Beboerne i en hus på Ringvejen vågnede lidt i fire natten til mandag ved at der pludselig blev kastet en havenisse gennem ruden, som blev knust.

Beboerne tilkaldte politiet, som kort tid efter fik fat i den 47-årige gerningsmand, som kommer fra lokalområdet, oplyser politikommissær Lars Jensen fra Lokalpoliti i Hjørring.

I forbindelse med anholdelsen forsøgte den 47-årige at bide den ene politimand i låret. Et kig i mandens lommer afslørede desuden, at han havde en smule hash på sig.

Efter anholdelsen blev den 47-årige tilset af en læge, som beordrede ham på sygehuset på grund af lavt blodsukker.