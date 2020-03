Ild i hus ved Hjørring: - Det er et stort flammehav

Tidligt søndag morgen er Nordjyllands Beredskab rykket ud til en brand på Græshedevej syd for Hjørring.

Meldingen lød på, at der var gået ild i en garage og en tilbygning, oplyser Nordjyllands Beredskab.

- Da vi kommer derud, kan vi se, at det er et mellemstort maskinhus, hvor der står et pillefyr, som er gået i brand, siger indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Ib Nielsen til NORDJYSKE og fortsætter.

- Hele huset er overtændt og det er et stort flammehav. Der er formentlig hverken vægge eller lofter tilbage, når vi er færdige.

3 Hele bygningen har været overtændt, så der er fornemtlig ikke meget tilbage, når slukningsarbejdet er overstået. Foto: Nordjyllands Beredskab

Ilden har ikke spredt sig til selve huset på ejendommen, og der er ikke kommet nogen personer til skade. Men en campingvogn, som stod tæt på maskinhuset, er smeltet i den ene side.

Slukningsarbejdet er i fuld gang i øjeblikket og indsatslederen forventer, at branden er slukket inden middag.

- Vi har brugt tid på at få bjerget nogle CO2- og gasflasker fra et svejseapparat, så de ikke eksploderede, og nu forventer vi at slukningsarbejdet kommer til at tage en times tid, siger Ib Nielsen.