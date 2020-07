Ild i opvaskemaskine: Mand og hund reddede sig ud

HIRTSHALS:En ældre herre reddede sig selv og sin hund ud af et hus på Elmevej i Hirtshals i en fart, da han - selv om han var i gang med en middagslur - pludselig opfattede, at der kom røg fra køkkenet. Her var der gået ild i en opvaskemaskíne og nogle el-installationer bag opvaskemaskinen.

Manden alarmerede klokken 13.59 Nordjyllands Beredskab, og seks brandfolk fra Falckstationen i Hirtshals rykkede med et slukningstog og fik hurtigt bugt med ilden.

- Heldigvis opdagede manden branden i tide, så han og hunden slap ud og var uskadte. Ilden i el-installationerne udviklede en del røg, så der er nogle røgskader i køkkenet, der skal saneres. Men ellers var skaderne begrænsede til el-installationerne og opvaskemaskinen, oplyser indsatsleder Jørgen V. Pedersen, Nordjyllands Beredskab i Hjørring Kommune.