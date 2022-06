Ild tæt på at brede sig: Beboer måtte vækkes

VENDSYSSEL: Et udhus på en ejendom på Svenstrupvej sydvest for Tårs brød i brand natten til mandag, og ilden havde nær bredt sig til en villa ved siden af.

En kvinde så store flammer og ringede 112 kl. 02.12, og hun bankede på døren til villaen i forsøg på at vække beboeren - men forgæves. Politi og brandvæsen ankom kort efter, og det lykkedes til sidst at få vækket beboeren, der kom ud i sikkerhed, oplyser vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

Det lykkedes også for brandfolkene at forhindre, at ilden fra udhuset bredte sig til villaen. Udhuset gik derimod tabt i flammerne.

Årsagen til branden kendes endnu ikke. Det skal politiet teknikere nu forsøge at finde frem til.