Ildhjul og ringridning: Flere hundrede knallerister indtager Bindslev

BINDSLEV:Det er efterhånden en tradition, at Bindslev indtages af entusiastiske knallertkørere midt i juni.

Således er der lagt op til sjette udgave af Bindslev veteranknallert-træf, når flere hundrede fra både ind- og udland kommer med deres benzindrevne tohjulede.

- Der kommer knallerister fra hele landet og også fra Sverige og Norge. Sidste år var vi 179 ude at køre på den store fællestur i det nordjyske, fortæller Bruno Sørensen.

Han er med i Puch Klub Bindslev, som arrangerer træffet.

Et træf, som blandt andet kommer til at byde på både livemusik, rullefelt, ringridning og motorkast.

- Ringridning på knallert foregår ligesom til hest. Du må køre så langsomt du kan, men fødderne må ikke røre jorden. Og så er det ellers lansen i venstre hånd, for den højre styrer jo gashåndtaget, forklarer Bruno Sørensen

Motorkast dækker over en disciplin, hvor deltagerne kaster en motor, der vejer en 6-7 kilo, og der bliver nok også brændt nogle dæk af på rullefeltet.

- Der plejer at blive godt indhyllet i røg, og nogle af de svenske gæster har også tradition for at lave et ild-hjul, siger Bruno.

Alle er velkomne til at komme forbi træffet, som også byder på to gange livemusik i det store telt med "Flex" fredag aften og "Retro" lørdag aften.

Her kan man i øvrigt også købe både tørt og vådt.

Træffet foregår 16. og 17. juni ved Tannisbugt Hallen i Bindslev, og campen ligger ved hallen, hvor der var harmonikatræf i gamle dage. Det er gratis at kigge forbi, og der er fri enté til koncerterne.