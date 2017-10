Illum: - Vi har meget talent i truppen

FODBOLD: Optimismen var stor, efter at Vendsyssel FF søndag slog bundholdet Skive IK 2-0 på hjemmebane.

Selvom vendelboerne langt fra scorede på alle deres chancer, så pressede de modstanderen i store dele af kampen i NordicBet Ligaen. Det giver Jeppe Illum håb for en fremtid med mere stabile præstationer.

- Jeg har da selv en enkelt, jeg måske skulle have sparket ind. Der var chancer til mange, men man kan ikke altid score på alle de chancer, man har, siger han.

Søndagens sejr var den anden i træk på hjemmebane, og selvom holdet tabte en udekamp i mellemtiden, er midtbanespilleren overbevist om, at startvanskelighederne forsvinder.

- Vi skal fortsætte med at levere den samme indsats og være klar fra start af. Vi skal bare blive ved med at arbejde og spille truppen sammen, for jeg synes, der er virkelig meget talent, siger han.

Vendsyssel FF ligger fortsat som nummer tre i den samlede stilling i NordicBet Ligaen.