Illum: Vi er svære at spille imod

FODBOLD: Når Vendsyssel FF mandag aften tager imod Esbjerg i NordicBet Ligaen så er det en kamp, hvor vendelboerne for alvor kan får landets næstbedste fodboldrække til at knække midtover. En sejr til VEFF vil sørge for, at de holder trit med topholdene, mens Esbjerg pludselig vil have meget langt op til håbet om en tilbagevenden til Superligaen.

- Du får mig ikke til at sige, at vi er favoritter, som de to hold har spillet. Der må jeg være kedelig og sige, at vi kommer efter et godt resultat, og vi kommer ikke til at pakke os imod Esbjerg. Men vi ved, hvor godt et hold, de har, og hvor mange talentfulde unge spillere, de er på holdet. Så det bliver en svær kamp, siger angriberen Jeppe Illum.

- Der er mange hold fra Superligaen, der lige skal finde fodfæstet, hvis de rykker ned i 1. division. Det er en anden form for fodbold. Der bliver spillet mere hårdt og kontant, og det har de nok lige skullet vænne sig til, siger han.

Selv nyder han at være skiftet til Vendsyssel, der har spillet meget offensiv fodbold og også er blevet belønnet for det ved at være det næstmest scorende hold i rækken.

- Det var noget, man gjorde meget ud af at snakke om, da jeg skulle skrive under med klubben. At spillestilen skulle laves markant om, og jeg synes virkelig, at det har været en fornøjelse at spille på holdet. VI er stærke mand mod mand, og der er mange, der kan sætte deres direkte oppasser, men vi har også en god spilforståelse de offensive spillere imellem, og derfor kan vi finde hullerne i de forskellige forsvar. Vi er svære at spille imod, lyder det fra Jeppe Illum.