Indbrud i fritidshuse: Designerlamper stjålet

TORNBY: To fritidshuse i Tornby har i slutningen af november eller starten af december haft besøg af ubudne gæster.

Det ene indbrud er sket i et sommerhus på Carinvej lidt nord for Tornby. Her er der i tidsrummet 4.-5. december stjålet en PH Laampe og en Fog og Mørup-lampe.

I dagene fra 25. november til 10. december har der også været indbrud i et fritidshus på Aksel Munchsvej i Tornby. Her er der stjålet et tv og en Pineapple-lampe fra Dyrberg Larsen.