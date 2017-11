Indbruds-møde: Fif fra tidligere tyv

HJØRRING: Når vi går ind i de mørke måneder, tager indbrudstyvene på arbejde. Derfor er det et godt tidspunkt at gøre noget ekstra for at sikre sin egen bolig og sine naboer mod at få ubudne gæster. TrygFondens regionale råd i Region Nordjylland og Det Kriminalpræventive Råd inviterer derfor sammen med Hjørring Kommune og Nordjyllands Politi til et arrangement om forebyggelse af indbrud.

Mødet foregår torsdag 30. november kl. 17.30 - 20 i halkomplekset i Park Vendia.

Selv om antallet af indbrud i de seneste år på landsplan er faldet, er problemet stadig til at få øje på. Særligt i Nordjylland, hvor der på de første ti dage i november har været over 100 indbrud. Ifølge Danmarks Statistik var der sidste år 31.885 indbrud i hele landet, og heraf skete de 317 i Hjørring Kommune.

Samtidig ved man fra TrygFondens Tryghedsmåling, at danskerne lever med en rekordhøj utryghed for indbrud. De seneste tal fra 2017 viser, at indbrud gør knap hver fjerde dansker utryg.

På borgermødet introducerer Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden Nabohjælp, som er et gratis koncept, der baner vejen for, at naboer nemt og sikkert kan stå sammen om at undgå indbrud. Udenlandske erfaringer med Nabohjælp viser, at man kan undgå op til hvert femte indbrud.

Deltagerne kan også høre Nordjyllands Politi fortælle om indbrud i Hjørring Kommune, og hvad man som borgere kan gøre for at hjælpe politiet i både forebyggelsen og opklaringen af indbrud i private hjem. Man kan også få forebyggende tips fra indbrudstyven selv, når en tidligere indbrudstyv fortæller, hvad der kunne få ham til at fravælge boligen.

Mødet er den 20. af sin slags og bygger videre på særdeles gode erfaringer fra et tilsvarende borgermøde i Middelfart, som TrygFondens regionale råd i Syddanmark tog initiativ til at holde i december 2013. Her var der også en stor tilslutning til arrangementet, der resulterede i en betydelig stigning i tilmeldingerne til Nabohjælp. Efterfølgende kunne man desuden konstatere, at der i december måned var sket et fald i antallet af indbrud i Middelfart sammenlignet med året før. Alle er velkomne til at tilmelde sig. I løbet af aftenen vil der være mad og drikke til både store og små, og der vil være mulighed for at børnene deltager i en række aktiviteter.

Tilmelding skal ske senest den 27. november.