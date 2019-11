Indbrudsbølge i Hjørring: 49 hjem ramt i november

HJØRRING:Hjørring har siden 1. november været udsat for flere indbrud i private hjem. Politiet har registreret 49 indbrud. Den ansvarlige for Nordjyllands Politis efterforskning, politikommissær Mikkel Brügmann, oplyser, at man i længere tid intenst har efterforsket i disse sager.

- Derfor efterspørger vi nu vidner, der måtte have set mistænkelig adfærd i og omkring Hjørring, siger politikommissæren, der opfordrer borgene til at ringe til politiet på 1-1-4, hvis de mener at have set mistænkelige personer eller køretøjer, som måske kan knyttes til disse indbrud.

Sådan undgår du indbrud 1) Sørg for altid at låse din dør, når du forlader din bolig 2) Sørg for, at låse og hasper er indbrudssikret 3) Få ejendommen til, at se beboet ud hvis du er borte flere dage i træk 4) Sig venligt ”hej” til den fremmede, du ser på din vej – og noter dig vedkommendes signalement. 5) Ring til politiet på 1-1-44, hvis du har oplysninger om personer, eller køretøjer der udviser mistænkelig adfærd, eller du har optagelser på din videoovervågning, der kan anvendes i opklaringsarbejdet. 6) Download App’en ”Politiet”, der kan anvendes til at sende informationer og billeder til politiet. App’en virker på både Android og IOS. 7) Tilmeld dig nabohjælp. VIS MERE

Mikkel Brügmann fortæller videre, at de fleste indbrud er begået i eftermiddags- og aftentimerne samt de tidlige nattetimer.

- Gerningsmændene er primært gået efter varer, der let kan omsættes, det vil sige smykker, elektronik og kontanter, siger Mikkel Brügmann.

Politiets gerningsstedsundersøgelser har vist, at gerningsmændene typisk trænger i villaerne ved at bryde vinduer op med et koben, men derudover har man ingen yderligere oplysninger om gerningsmændene.

Den mobile politistation rykker ud

Politiets efterforskning i sagerne forsætter som nævnt på højtryk, og samtidig har man besluttet, at den mobile politistation vil være til stede i Hjørring efter denne plan:

Bodøvej/Lundergårdsskolen i Hjørring, tirsdag 26. november kl. 1600-1800

Arsenalvejvej i Hjørring, tirsdag 26. november kl. 1800-2000

Agertoften i Hjørring, onsdag 27. november kl. 1600-1800

Svanelundsvej – Park Alle i Hjørring, onsdag 27. november kl. 1800-2000

- Den mobile politistation kommer til at være bemandet med specialister inden for forebyggelse, der kan rådgive om sikring af egen bil, ligesom vi vil have en efterforsker til stede i den mobile politistation, forklarer Mikkel Brügmann, der i næste åndedrag opfordrer borgerne i Hjørring til at kigge forbi og få en snak med betjentene.