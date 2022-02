Indbrudsbølge i sommerhuse - tyve gik især efter én ting

VENDSYSSEL:Nordjyllands Politi har fået anmeldelse om en række indbrud i sommerhuse i det nordvestlige Vendsyssel, og tyvene har været kvalitetsbevidste.

De har især stjålet dyre designlamper og andet kostbart inventar, oplyser politiet.

I sommerhusområdet nord for Skallerup Klit har der været flere indbrud, blandt andet på Martsvej, hvor der blev stjålet to hvide Verona-lamper.

Denne velkendte type PH-lampe er der stjålet flere af i sommerhuse den seneste tid.

I samme område, på Septembervej, har tyve stjålet tre PH 5-loftslamper fra et andet sommerhus.

Også et sommerhus på Skovbakkevej mellem Løkken og Lønstrup har haft uønsket besøg, og her var udbyttet også en PH 5-lampe.

Samme type designlampe er stjålet fra et sommerhus på Øresundvej ved Lønstrup. I et andet sommerhus på samme vej der stjålet en Verner Panton Panthella-lampe.

Ved et indbrud i et sommerhus på Udemarken ved Nørlev Strand er der stjålet to Georg Jensen-lysestager, to Kay Bojesen-figurer og en Kähler-vase.

Tyvene er kommet ind ved at opbryde vinduer.

De mange sommerhusindbrud er alle anmeldt til politiet fra fredag til søndag.