Indbrudstyve fanget: Forsøgte at bryde ind, mens beboer var hjemme

NØRLEV: Natten til tirsdag omkring klokken 03.30 forsøgte to personer at begå indbrud i en beboelse på Nørlev Strandvej i Nørlev tæt ved Hjørring.

De to indbrudstyve, en mand på 24 fra lokalområdet og en kvinde på 24 år, forsøgte at brække et vindue op med et koben. De fik sig dog en overraskelse, da de opdagede, at beboeren var hjemme.

Indbrudstyvene flygtede fra stedet, men beboeren fik hurtigt slået alarm til politiet. Kort tid blev tyvene anholdt i nærområdet.

- Det er nok ikke de to største indbrudstyve, men nu har vi da fanget dem. Det synes jeg godt, vi kan rose politiet for, siger politiassistent John Kondrup Christensen, Nordjyllands Politi.