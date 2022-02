Indbrudstyve mørklægger sommerhuse

VENDSYSSEL:Tyveri af designerlamper var det gennemgående tema, da Nordjyllands Politi i løbet af weekenden modtog adskillige anmeldelser om indbrud i sommerhuse i det nordvestlige Vendsyssel.

Mandag blev der så føjet yderligere to anmeldelser til politiets liste.

På Øresundsvej ved Lønstrup er der i perioden 6.-14. februar forsvundet en hvid PH5-lampe. Fra weekenden lå der i forvejen to anmeldelser om indbrud på samme vej. Tyvene er i alle tilfælde kommet ind via et opbrudt vindue. Udbyttet fra de to andre indbrud var ligeledes designerlamper.

På Lillehundsvej ved Skallerup Klit har ubudne gæster også taget en PH5-lampe med sig efter at have brudt et vindue op. Derudover er der stjålet fire Arne Jacobsen Syver-stole. Indbruddet er sket i perioden 24. januar til 13. februar.