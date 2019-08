Indbrudstyve på spil i Vendsyssel: Gik efter smykker, kontanter - og rom

VENDSYSSEL: Smykker, kontanter, sølvtøj og elektronik.

Det var de ting, indbrudstyve gik efter i sidste uge, da flere villaer i Vendsyssel - især i Frederikshavn og Saltum - blev udsat for indbrud.

I Frederikshavn gik det ud over fire villaer i Grønlandskvarteret på Fridtjof Jansensvej, Hans Egedes Vej, Mylius Erichsens Vej og Lauge Kochs Vej.

Ved alle indbruddene skaffede tyvene sig adgang til husene ved at bryde enten et vindue eller en terrassedør op.

Indenfor stjal de altså smykker, kontanter, sølvtøj, computere og musikanlæg, oplyser politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Også en villa i Sæby på Skomagervej havde indbrud i sidste uge. Her var fremgangsmåde og valg af tyvekoster det samme.

Indbruddene er sket i klumper inden for et afgrænset geografisk område, og det kan tyde på, at det er samme gerningsmænd, der rejser rundt og slår til, fortæller Peter Skovbak.

Tyve stjal også dyr rom

I Saltum var der tre indbrud, der lignede de andre til forveksling.

På Brinken, Fælledvej og Møllebakken brød indbrudstyve også ind ved at bryde en dør eller vindue op, og indenfor var det også smykker, kontanter og computere, der blev stjålet.

Ved et af indbruddene forsynede tyvene sig dog også med seks dyre flasker rom, fortæller politikommissær Lene Madsen, Nordjyllands Politi i Hjørring.

Der var også et enkelt indbrud i Hjørring på Baldersvej - igen med samme fremgangsmåde og valg af tyvekoster.