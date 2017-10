Indehaver af campingplads udsat for afpresning

SINDAL: På en ferie i Østrig loggede indehaveren af Sindal Camping, Ole Wæhrens, på sin computer. Men computer-skrivebordets ikoner var pludselig organiseret på en anden måde. Han kontaktede sin IT-mand i Danmark for at høre, hvad der var los - og kort tid efter fik han en sms tilbage om, at harddisken var blevet krypteret af ukendte gerningsmænd. Ole Wæhrens havde simpelthen ikke længere adgang til indholdet på sin computer.

- Det er virkelig ubehageligt. Der er masser af dokumenter, billeder og markedsføringsmateriale, jeg ikke kan tilgå. Samtidig kan jeg ikke længere se, hvem der har tilmeldt sig en oktoberfest, som vi holder på campingpladsen i uge 42, fortæller han.

Desuden plejer han at udarbejde en aktivitetskalender til offentliggørelse for hele Sindal-området. Den er også låst.

Derfor opfordrer han folk til at henvende sig, hvis de har tilmeldt sig festen i næste uge eller har en aktivitet til offentliggørelse i oversigts-kalenderen.

- Mit bookingsystem kører på et andet system, så det er ikke berørt, oplyser Ole Wæhrens.

Campingpladsen er pr. e-mail blevet afkrævet et beløb svarende til 35.000 kroner for at få låst harddisken op igen. Men da bookingsystemet trods alt fungerer - og det er uden for højsæson - så vil han ikke lade sig afpresse. Han har overvejet at melde sagen til politiet, men vurderer, at det nok både er en langsommelig og svær efterforskning, så det har han indtil videre ikke gjort.