Indflytningsklar ejendom næsten brændt ned til grunden

SINDAL:Nordjyllands Beredskab rykkede klokken 14.08 ud til brand i en ubeboet ejendom på Sønderskovvej i Sindal.

Et stuehus er næsten brændt ned til grunden, da det kun er lykkedes at redde en lille del af ejendommen. Taget er helt bortbrændt, mens huset ligeledes er udbrændt indvendigt.

Indsatslederen vurderer, at ildebranden har udviklet sig i en god time, inden brandvæsnet blev tilkaldt til stedet.

- Der er en ubeboet ejendom, men branden er opstået i forbindelse med indflytning. Vi ved endnu ikke præcist, hvordan den er opstået, siger indsatslederen.

Der er kun sket materielle skader, men tagpladerne indeholdt asbest, og derfor bliver miljøvagten i Hjørring Kommune tilkaldt

Vagtchefen melder, at branden er under kontrol, men der fortsat venter et par timers arbejder.

Nordjyllands Beredskab sendte fem brandfolk, en indsatsleder samt holdleder til branden.