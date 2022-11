Ingen åbningstilbud, men alligevel stod kunderne i kø ved ny discountkæde

HJØRRING:Hvad får kunder til at stå i kø udenfor en ny discountforretning klokken otte om morgenen, selvom der ikke er åbningstilbud, der trækker? Svaret må være nysgerrighed.

For kan den nye discountkæde Basalt, som er opfundet af Salling Group så levere de billigere priser, som de lover?

Konceptet består i at tilbyde basisvarer billigere ved at der er skåret ned på driftsomkostninger til bl.a. kølediske og frysere. Salling Group prøver på den måde at komme inflationsplagede danskere i møde ved at tilbyde varerne cirka 15 procent billigere, end man kan få dem til andre steder.

Kædechef Henrik Nielsen kunne glæde sig over, at nogle kunder stod kø, selvom der ikke var åbningstilbud. Foto: Torben Hansen

På Bispensgade i Hjørring stod en håndfuld kunder klar torsdag morgen, da den første nordjyske udgave af Basalt slog dørene op, og det lod ikke til, at de blev skuffede. Der blev proppet køkkenrulle, juice, madolie og bananer ned i indkøbsvognene.

- Det er en fin butik. Jeg skal have en masse køkkenrulle til mine børn og madolie er fx. også billigere, lyder det fra Vi fra Hjørring, der fyldte indkøbsvognen godt op.

Vi var især på jagt efter køkkenrulle og madolie. Foto: Torben Hansen

- Jeg kommer til at handle her en del, selvom jeg bor tæt på på en Netto, tilføjer hun.

Basalt forretningen erstatter netop en Netto, og distrikstschef Jens Willumsgaard ved godt, at nogle er utilfredse med, at Netto lukkede.

- Vi har en Netto på Aalborgvej og også en Føtex tæt på. Folk har ikke noget imod at handle flere steder, så vi tror på, at det her bliver et godt supplement, siger Jens Willumsgaard.

Der er ingen energislugende kølediske, og det betyder at en række basisvarer kan sælges billigere. Foto: Torben Hansen

Den nye Basalt erstatte en Netto på Bispensgade i Hjørring. Det bliver den eneste butik, som kæden i første omgang åbner i Nordjylland. Foto: Torben Hansen

Det var især nysgerrighed, der drev de første kunder ind i den nye forretning.

-Jeg kom herind fordi jeg er nysgerrig, og så propper jeg jo alligevel noget i kurven, så der er varer, som er billigere. Jeg har ellers favoritsteder, hvor jeg kan lide at handle, og det er ikke fordi jeg er nødt til at spare, men jeg vil da købe nogle ting her, hvis de er billigere, siger Michael Sams fra Hjørring

Michael Sams var primært nysgerrig men endte alligevel med at købe nogle varer - bl.a. juice og gryn. Foto: Torben Hansen

Basalt i Hjørring er den femte i rækken af nye discountforretninger, som Salling Group har åbnet rundt om i landet.

- Kunderne har taget rigtig godt imod det nye koncept. Nogle steder handler folk meget i weekenderne. andre steder er det torsdag - fredag. Vi er da også super glade for, at folk står i kø her klokken otte, selvom vi ikke har åbningstilbud, fortæller kædechef i Basalt Henrik Nielsen.

Kædechef Henrik Nielsen fortæller, at der har været store interesse for de foreløbig fem Basalt, der er åbnet på landsplan. Foto: Torben Hansen

Til at starte med var det madolie, der toppede listen over de mest populære varer, men olien er siden blevet overhalet af toiletpapir og køkkenrulle.

Der er i første omgang planer om yderligere fem Basalt forretninger på landsplan, men ikke flere i Nordjylland i denne omgang. Fraværet af kølediske og frysere betyder, at energiregningen er henved 80 procent lavere end i f.eks. en Netto. Det er de samme cirka 20 ansatte fra den tidligere Netto, der er fulgt med over i den nye forretning.