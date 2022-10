Ingen kan være tilfreds med, at sommerhusstrid ender med en garageport

LEDER:At et kæmpesommerhus på Ane Maries Vej ved Løkken er bygget for stort efter den gældende lokalplan, er uomtvisteligt. Det har Planklagenævnet afgjort, og Hjørring Kommune har ikke tænkt sig at give dispensation.

Men det kommer højst sandsynligt ikke til at betyde andet, end at sommerhusets udhus får indsat en garageport. Vupti, så er huset nemlig lovligt og holder sig under bebyggelsesprocenten på 10, som gælder for området. For mens udhuse tæller med som beboelseskvadratmeter i lokalplanen for området, er garager undtaget.

På den måde ender en allerede uskøn sag om byggeri af et kæmpesommerhus med en slutning, der vel i bedste fald kan kaldes grinagtig, som den rådgivende arkitekt har udtrykt det til Nordjyske. I værste fald er det udfald som dette, der gør, at man som borger taber troen på ordentlighed i den politiske forvaltning.

Kæmpesommerhuse ved de nordjyske kyster har de seneste år været kernen i nogle bitre stridigheder. På den ene side står der lejere og tripper for at kunne leje sommerhuse med plads til storfamilien eller hele venneflokken. Lysten til at tage på ferie sammen i større grupper er voksende, og lejerne er villige til at betale for luksus og smuk beliggenhed for hele flokken.

På den anden side står de oprindelige sommerhusejere i området, som føler, at de store sommerhuse og lejerne ødelægger freden, naturen og i nogle tilfælde også udsigten på den smukke plet, de ser på som deres.

Imellem de to parter står kommunen, der helst vil have både flere turister og glade sommerhusejere, men som i disse sager ikke kan gøre alle glade. Og så bliver det åbenbart svært.

I denne sag gav Hjørring Kommune først en byggetilladelse på et forkert grundlag. Derfor klagede naboerne til Planklagenævnet, hvis afgørelse altså nu ikke ser ud til at få nogen betydning alligevel.

Mange timer af både de kommunalt ansatte, bygherre, jurister i nævnet og naboernes tid er gået med sagen, og dens vigtighed står da heller ikke til diskussion. Det handler jo om naboernes livskvalitet og om bygherres økonomi.

At det nu ender med, at bygherren kan indsætte en garageport i udhuset, er et syndigt spild af offentlige ressourcer og at gøre grin med de mennesker, for hvem denne sag er vigtig.

Resten af os får heller intet udbytte, vi har ikke fået nye perspektiver eller bud på, hvordan vi i Nordjylland fremover både kan være et godt sted for kæmpesommerhuse og smukke og unikke naturperler.

Selvom sagen, med et ord lånt fra bygherrens arkitekt, kan beskrives som grinagtig, er det lige ved, at man i højere grad får lyst til at græde.