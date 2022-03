Nordjysk supermarked investerer i særlig pantautomat: Så mange flasker tager den på én gang

SINDAL:Fredag 1. april - og det er ikke en aprilsnar - kommer det forhåbentlig til at flaske sig for både kunder og supermarked, når Superland i Sindal tager en ny innovativ pantmaskine i brug - maskinen kan tage mere end 100 dåser og plastflasker på én gang.

Hver dag afleveres 5,2 mio. dåser og flasker til genanvendelse i det ganske land. Alligevel viser en YouGov-analyse, at størstedelen af danskerne synes, det er besværligt at pante.

Superland i Sindal bliver Nordjyllands første butik med en multifeed-pantløsning.

Butikschef i Superland Sindal, Johnny Thomsen, ser frem til at tilbyde kunderne den nye pantløsning:

- Vi har altid investeret i gode flaskeautomater her i Sindal, og med den nye maskine kan vi servicere kunderne endnu bedre. At vi så også er det første supermarked i Nordjylland med en multifeed-returløsning, er jeg da ret stolt af, og jeg glæder mig til at se kunderne tage maskinen i brug, siger Johnny Thomsen.

- Kunderne vil hellere bruge tid på indkøb end på at aflevere pant. Det sparer tid og samtidig undgår kunderne at få klistrede fingre, lyder det fra butikschefen i Sindal.

Til maj får Superland i Tårs ligeledes installeret den banebrydende R1-pantmaskine.

SE MASKINEN I AKTION HER

Drikkevareemballager er værdifulde ressourcer, der i princippet har uendeligt liv, hvis de pantes. I Danmark afleveres 93 pct. af den samlede pant til genanvendelse, og samlet set sparer det danske pantsystem klimaet for 210.000 tons CO2 årligt.

I 2019 blev den første Tomra R1 lanceret i Norge og Sverige. I 2020 fik det første supermarked i Finland multifeed-automaten og herhjemme fik det første supermarked installeret den revolutionerende pantmaskine i oktober sidste år. I alle lande har supermarkederne oplevet en massiv vækst – både hvad angår returpant og nye kunder, oplyses det i en pressemeddelses fra producenten Tomra.