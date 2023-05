Ingen smøger i nyt nordjysk supermarked

Lidl sætter som den første dagligvarekæde i Danmark dato på, hvornår de sælger deres sidste tobaksvarer - og allerede nu fjerner kæden 20 % af cigaretterne fra hylderne.

Den første helt tobaksfrie butik åbner den 11. maj på Skagensvej i Hjørring, hvor Lidl har overtaget en forretning efter, at Aldi har lukket ned i Danmark.

Beslutningen er et vigtigt skridt i retningen mod en røgfri fremtid, fortæller en af initiativtagerne, Khalil Jehya Taleb, viceindkøbsdirektør i Lidl Danmark:

- I Lidl ønsker vi at være ansvarlige købmænd, og vores kunder forventer, at vi er en ansvarlig dagligvarekæde. Vi skal turde udfordre og gå forrest med nye og større initiativer, udtaler Khalil Jehya Taleb i en pressemeddelelse.

Lidl fjerner tobak fra hylderne, fortæller viceindkøbsdirektør Khalil Jehya Taleb Foto: Lidl

I 2018 satte Lidl som den første dagligvarekæde aldersgrænsen op for køb af energidrikke med højt koffeinindhold.

- På samme måde har vi nu besluttet ikke at sælge tobak i alle vores nyetablerede butikker og udfase det helt fra vores sortiment inden udgangen af 2028, siger Khalil Jehya Taleb.

Initiativet vækker begejstring i Kræftens Bekæmpelse:

- Det er et fantastisk initiativ, som åbner helt nye muligheder for tobaksforebyggelse og betyder, at færre børn og unge begynder at ryge, og det bliver lettere at forblive røgfri for dem, som prøver at holde op,” udtaler Niels Them Kjær, projektchef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse.

Lidl forventer at åbne 60 nye butikker i Danmark i de kommende år.