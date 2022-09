Inger og Maria synes deres kvarter skal have sin egen basar

HJØRRING:Inger Stoklund og Maria Dahl Mathiasen sætter nu Lundergård på landkortet hos alle dem, der elsker at gøre en god handel.

De har lejet Lundergård hallen 11. september og 9. oktober for at arrangere en basar. Det hele sker på på frivillig basis - for at skabe liv i lokalsamfundet.

Basaren er åben fra 10-14, og når man lejer en stand, er man med til at bakke op om basaren i Lundergård.

- Vi skal ikke selv tjene på basaren. Indtægterne fra leje af stande bruger vi til at betale leje til hallen og give alle børnene en gratis slush ice, fortæller Inger Stoklund.

Der bliver også mulighed for at købe mad og lækre kager.

Maria Dahl Mathiasen og Inger Stoklund har ladet sit inspirere af en lignende basar, hvor de selv havde en stand i Hirtshals. Privatfoto

Giver de to basarer overskud, går pengene til deres lokale kvarter i Hjørring.

- Vi håber, der kommer folk fra hele Hjørring, og der er stadig mulighed for at leje stande, hvis man kontakter os på messenger, siger Inger Stoklund.