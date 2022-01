Is-dronningen stopper i Tversted: Det skal der ske med hemmelig guf-opskrift

Is-Danmark må berede sig på at tage en kold tyrker: Når der blændes op for sæsonen 2022 bliver det ikke muligt at smage en gammeldags isvaffel med Jette Bundesens landskendte guf.

Jette Bundesen forpagtede i mange år Det Blå Ishus i kystbyen, men for få år siden valgte hun udelukkende at koncentrere sig om Det Grå Ishus på Tannisbugtvej - og hun tog guffen med.

Men nu er det slut:

- Jeg har i flere år forsøgt at få en bedre aftale med Premier Is, som jeg forpagter af. Men jeg føler kun, at det er peanuts, de vil give. Jeg knokler 12 timer dagligt, når ishuset er åbent, og det vil jeg gerne have lidt mere for, forklarer Jette Bundesen.

Når det går hedt for sig på Tannisbugtvej kan Jette Bundesen sælge omkring et halv ton is - dagligt.

- For at sige det rent ud, så har jeg har det skide-dårligt i forhold til mine trofaste kunder. Jeg kommer til at savne både dem og de mange skønne, unge mennesker, der har arbejdet hos mig, siger hun med en stemme, hvor man kan ane en vis bævren.

Og direkte adspurgt indrømmer Jette Bundesen da også, at der er tårer i øjenkrogen.

Det blå og det grå ... Jette Bundesen overtog i 1993 forpagtningen af Det Blå Ishus efter sin mor, som havde stået bag disken siden 1977. I 26 år - frem til 2018 - blev stedet bare mere og mere populært - og en fantastisk forretning i sæsonen. Men for snart tre år siden opgav Jette Bundesen forpagtningen og rykkede nogle meter længere op ad Tannisbugtvej, hvor hun koncentrerede sig om Det Grå Ishus - og hun tog både gufopskrift og mange kunder med sig. Det Blå Ishus forpagtes i dag af Søren From, mens Premier Is er gået i gang med at lede efter en forpagter til Det Grå Ishus.

- Den SKAL være frisk

Jette Bundesens berømte guf bygger på en opskrift, som moderen oprindeligt stod bag.

På facebook er de første allerede begyndt at gå i panik over, at de måske aldrig skal smage den særlige Tversted-guf igen.

Hvad skal der ske med den hemmelige guf?

- Foreløbig holder jeg opskriften for mig selv. Jeg er åben i forhold til at sælge den til anden side, men det bliver i så fald til et ishus eller lignenede. Det går ikke at sælge den til fabriks-fremstilling. Den SKAL være frisk, fastslår Jette Bundesen, der ikke har opskriften fældet ned på et stykke papir.

Der er lukket ned for ishuset i øjeblikket - og når det åbner igen bliver det med en ny forpagter bag disken. Jette Bundesen ville kun fortsætte, hvis hun kunne få en noget bedre forpagtningsaftale med Premier Is, men det har ikke kunnet lade sig gøre. Foto: Bente Poder

- Den er kun inde i mit hoved, så den skal jo gerne videre, inden jeg bliver dement, siger hun med et smil.

Gået lidt på klingen, så erkender hun dog, at de to døtre og hendes mand nok også kan opskriften ...

Hjælper gerne i ishus

64-årige Jette Bundesen er dog på ingen måde klar til at gå på pension. Tirsdag havde hun faktisk sin første aftale på jobcentret i Hjørring - og det bliver en helt ny verden for hende at træde ind i, idet hun ikke har prøvet at være ledig siden en gang i 80’erne.

- Nu må vi se ...det bliver måske noget med mad og servering, jeg skal beskæftige mig med. Og jeg skal også gerne hjælpe en ny forpagter med at komme i gang - som menig medarbejder. Det er en stor opgave at drive sådan et ishus, påpeger Jette Bundesen.

Nordjyske har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Premier Is.