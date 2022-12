Kommunal bil på glatis

HJØRRING:En bil fra Hjørring Kommune kom mandag formiddag på glatis i parken Svanelunden midt i Hjørring.

Stierne i parken var så isglatte, at bilen pludselig gled ned ad en bakke og endte med et hjul i søen.

Uheldet skete kort før kl. 10.30, og bilens fører måtte have hjælp for at komme ud i sikkerhed.

Nordjyllands Beredskab sendte flere køretøjer og var klar til at klippe føreren fri, men det blev dog ikke nødvendigt.

Til gengæld var det nødvendigt at binde bilen fast, så den ikke røg helt ned i søen.

Der var særdeles glat på stierne i Svanelunden, og beredskabet dryssede derfor store mængder kattegrus ud, så man igen kan gå sikkert. Foto: Ole Fink Mejlgaard

- Føreren var uskadt, men det var jo nok et chok at opleve sådan noget, siger indsatsleder Dennis Møller Jensen fra Nordjyllands Beredskab.

Redningsmandskabet kunne hurtigt konstatere, at der var pivglat på stierne i parken. Derfor blev der hældt masser af "kattegrus" ud, så man igen kunne gå nogenlunde sikkert ved uheldsstedet.

Kommunen har tilkaldt autohjælp for at få den kommunale bil bragt op på højkant.