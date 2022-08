Iskold luft: Derfor holder populært ishus fortsat lukket

KJUL:Der er tilsyneladende iskold luft mellem ejerne af det populære ishus ved Kjul Strand, øst for Hirtshals og Hjørring Kommune, der ejer jorden som det sokkelfaste ishus står på.

Selvom Kjul Strand i år er et stort trækplaster for badegæster, er det ikke lykkedes ejerne af ishuset og Hjørring Kommune, der ejer grunden, at blive enige om en ny lejeaftale Konsekvensen er, at der ikke har været åbent hele sommeren, og der bliver heller ikke åbnet i denne sæson.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende og vi åbner ikke i år, lyder det fra Ole Hegaard, hvis thailandske hustru Nim har drevet iskiosken i de sidste otte år.

- Det er ikke en kommunal kerneopgave at sørge for iskiosker ved strandene, siger formand for Hjørring Kommunes teknik og miljøudvalg, Søren Homann (K).

Ole Hegaard og Nim fik selv bygget iskiosken for otte år siden, og har siden betalt Hjørring Kommune 16.000 kroner om året i leje for grunden.

- Det er et godt sted, som også har kørt godt. Vi bruger det meget når vi er hernede, og det er vi altid når vejret er til det, siger en af strandgæsterne Erling Christensen, der bor i Åbyen et par kilometer fra Kjul Strand.

Trods mange strandgæster holder ejerne af ishus på Kjul Strand fortsat lukket Foto: Jakob Gammelgaard

Iskiosken skulle i udbud

Ole Hegaard var noget overrasket, da det sidste efterår blev besluttet i kommunen, at driften af iskiosken skulle sendes i udbud.

- Når det er et sokkelfast ishus, som vi selv har bekostet, mener vi, at det var en fejl. Driften skal efter min opfattelse først sendes i udbud 2032, så vi har længere tid til at afskrive investeringen, siger Ole Hegaard.

Men kiosken, der ud over is også sælger grillmad og drikkevarer, blev sendt i udbud i april i år, og Ole Hegaard og Nim bød og vandt udbuddet.

- Men først halvanden måned senere, da vi skulle underskrive kontrakten, var der pludselig tilføjet en lang række ekstra krav, som vi ikke kunne acceptere. Kommunen vil bl.a. diktere præcist, hvornår vi skal holde åbent, og driften må ikke overdrages til andre. De ekstra krav var ikke beskrevet i udbuddet. Det er helt uhørt, at der pludselig kommer nye krav, og dem kan vi ikke acceptere, siger Ole Hegaard.

Det forløb afviser formand for teknik og miljøudvalget i Hjørring Kommune, Søren Homann (K):

- Alle betingelser i forbindelse med lejeaftalen blev også offentliggjort i udbudsbudsmaterialet. Der er ikke kommet nye krav til senere. Det er så ærgerligt, at ejerne, der vandt udbuddet, tilsyneladende har fortrudt og alligevel ikke vil indgå en aftale, siger Søren Homann

Hvad er grunden til, at driften af iskiosken blev sendt i udbud?

- Der har været forskellige aftaler for iskioskerne i kommunen, og vi vil harmonisere reglerne, så det bliver nemmere at administrere. Det er altså ikke en kommunal kerneopgave at drive iskiosker ved strandene, siger Søren Homann.

Umiddelbart er der ikke en løsning i sigte på konflikten, og Ole Hegaard og Nim overvejer nu at hyre en advokat.

I stedet for den faste iskiosk, har en isbil på stranden tilsyneladende haft kronede dage i år.