HJØRRING: Bagterp Idrætsforening på Fuglsigvej i det sydlige Hjørring blev ramt af indbrud mellem mandag aften og tidlig tirsdag morgen.

Tyven kom ind i lokalerne ved at opbryde et vindue, og idrætsforeningen fik stjålet værdier for op mod 30.000 kr., oplyser politikommissær Michael Karstenskov fra Nordjyllands Politi.

Den dyreste af tyvekosterne er en slush ice-maskine, som blev nuppet fra kantinen.