Jazzy Days gennemføres på trods af corona

TVERSTED:Tversted Jazzy Days gennemføres i efterårsferien på trods af corona.

Det har Jazzy Days bestyrelse besluttet efter lange overvejelser.

- Jeg frygtede egentlig, at vi ville være nødt til at aflyse i år, men nu har vi ændret vores kontrakter med musikerne, så vi tror på, at Jazzy Days kan gennemføres, siger bestyrelsesformand, Niels Ole Sørensen.

Formanden for Tversted Jazzy Days, Niels Ole Sørensen, afslører hvert år programmet ved et releaseparty i bådhuset ved nedkørslen til Tversted strand. Arkivfoto: Bent Bach

Den ugelange jazzfestival i efterårsferien er dog nødt til at budgettere med et underskud. I år kan man kun lukke cirka halvdelen af det normale tilskuertal ind på grund af coronas afstandskrav.

- Vi har fået indføjet i vore kontrakter, at vi kan aflyse, hvis myndighederne skærper afstandskravene yderligere. Vi håber naturligvis på det modsatte, siger Niels Ole Sørensen.

Jazzy Days finder sted 10.-17. oktober. Hovednavnet er sluppet ud: Det er den amerikanske superguitarist Mike Stern, som gæstede Jazzy Days for første gang i 2008. De øvrige navne afsløres som sædvanlig, når Jazzy Days holder releaseseparty i Bådhuset ved nedkørslen til stranden lørdag aften 27. juni.

I år bliver arrangementet ændret lidt på grund af corona.

Formandens band, Organic 3 med sanger Søren Baun stiller i år op i porten. Publikum må sidde udenfor, og der serveres der ikke mad - kun drikkevarer.