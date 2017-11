Jensen: Flere mål og assists end nogensinde før

FODBOLD: Søndag vandt Vendsyssel FF 4-2 over superliganedrykkerne fra Esbjerg. Her lukkede Lucas Jensen den nordjyske målfest med et velplaceret spark og bragte sig op på seks mål i ligaregi denne sæson.

Det sker efter en periode uden mål for kantspilleren. Men fokus er ikke mest af alt på det.

- Jeg har jo lavet en del assists, hvilket jeg fokuserer meget på, når det er angribernes primære job at score mål. Men det er selvfølgelig også dejligt at komme på måltavlen igen, siger Lucas Jensen.

Han glæder sig over Vendsyssels offensiv, der passer ham strålende.

- Jeg laver flere assists og flere mål, end jeg nogensinde har gjort. Det har noget med vores spillestil at gøre. Vi griber chancen, og når vi er én mod én, så er det med at trykke på og prøve at sætte en mand. Det passer mig også fint, at vi gerne vil arbejde i høj fart. Og så komplimenterer vi hinanden godt, slutter Lucas Jensen.

Offensivspilleren er noteret for otte assists i den indeværende sæson.