Jernbanebro påkørt: Politiet leder efter lastbilchauffør

HJØRRING:Efter at have været lukket i omkring to timer, kan bilerne igen køre under jernbanebroen på Ringvejen i Hjørring. Det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

Til gengæld leder politiet nu efter den lastbilchauffør, der påkørte broen med sin lastbil. Han er nemlig kørt videre uden at give sig til kende.

Broen blev lukket for både tog og biler, da lastbilen kørte ind i broen, men togene fik lov til at køre over broen igen ved 12-tiden.

Anmeldelsen kom klokken 10.30. Ingen skulle ifølge tweetet være kommet til skade ved påkørslen, men vejen og jernbanen blev spærret af sikkerhedshensyn.

Fra Banedanmark pressetjeneste lød det, at togtrafikken blev genoptaget kort før klokken 12.

- En ingeniør har besigtiget broen, og skaderne er ifølge ingeniøren ikke så alvorlige, at togene ikke kan køre, lød beskeden fra Banedanmarks pressetjeneste.

- Broen er kun lettere skadet, men der skal ske oprydning på stedet, hvorfor vejen stadig er spærret, men togtrafikken kører igen, lød det på det tidspunkt i et tweet fra vagtchefen ved Nordjyllands Politi.

Nordjyllands Politi har ikke snakket med lastbilchaufføren, idet vedkommende slet og ret ikke standsede efter bilen ramte broen.

Derfor er der ikke noget registreringsnummer eller signalement af lastbilen at gå efter.

- Det er jo ikke sikkert, at chaufføren overhovedet har opdaget det, det er jo ikke nogen voldsom påkørsel, kontaterer vagtchef Bruno Brix.

Så er du lastbilchauffør på rute gennem Hjørring, der har opdaget, at kassen på din hænger har fået et tryk, eller har du set lastbilen køre ind i broen og har taget nummer eller noteret, hvilket selskab lastbilen kørte for, så hører politiet gerne nærmere på telefon 1-1-4.