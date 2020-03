Jesper fra Vildmarken var frisørelev i Hjørring, men så skete der noget mærkeligt på sofaen

Jesper er 17 år og i lære som frisør i Hjørring. Der er gang i bylivet med vennerne, men også interesse for natur og jagt. Han er flyttet i sin egen lejlighed i byen, og en dag i slutningen af firserne, da han er hjemme et smut hos forældrene i barndomshjemmet i Højene, sker der noget. Han lægger sig på sofaen for at tage en lur, men det er ikke søvn og drømme i traditionel forstand, der kommer til ham. Det er noget andet. Religiøse vil kalde det en åbenbaring, hippier vil kalde det en ud-af-kroppen-oplevelse. Jesper føler faktisk, at han oplever sin død med lys, åndelig indsigt og det hele.

- Da jeg kommer til mig selv, siger jeg til min mor, at jeg lige har været død, fortæller Jesper Westmark.

- Nå, men du er her da endnu, svarer hans mor.

Ja, Jesper var der endnu, og i en markant mere intens og indfølende udgave af sig selv end før. Oplevelsen, der også fortæller ham, at han skal fordybe sig i naturen og meditation, bliver skelsættende for hans liv.

Alene i Vildmarken